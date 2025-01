SPREMITE SE ZA MRAZ I PAD TEMPERATURE: Nova najava, oglasio se RHMZ!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se na svom zvaničnom sajtu sa najnovijom najavom. "U toku večeri i noći malo do umereno oblačno uz pretežno slab vetar promenljivog pravca", piše u najavi.

Narednih dana pad temperature

Sutra ujutro ponegde po kotlinama, dolinama reka i visoravnima južne i istočne Srbije magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 5 °S, a najviša od 8 do 13, u Timočkoj Krajini do 16 °S.

U nedelju i sledeće sedmice suvo uz dalji pad temperature. Slab mraz u nedelju i ponedeljak očekuje se tek ponegde, a u utorak u svim predelima, dok će dnevna temperatura biti u granicama proseka za početak februara, sledeće sedmice u većini mesta od 4 do 8 °S. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima, po kotlinama, dolinama reka i nizijama ujutru magla koja će se ponegde zadržati i pre podne, stoji na sajtu RHMZ.

