VREME JE POTPUNO POLUDELO! U Kraljevu 18, u Beogradu 17, ali uskoro sledi POTPUNI PREOKRET

Veoma toplo popodne je u Srbiji! U Kraljevu i Valjevu izmereno je čak 18 stepeni, dok je u Beogradu 17. Ali, uskoro sledi preokret vremena.

Jače naoblačenje sa kišom koje će krajem dana zahvatiti i svereozapadne i zapadne predele Srbije, tokom večeri i noći širiće se na centralne, a u petak i na ostale predele Srbije. Vetar će biti u skretanju na severozapadni, temperatura u padu, tako da će u petak i za vikend biti hladnije i kišovito, na višim planinama sa susnežicom i snegom.

U Vojvodini će doći do delimičnog razvedravanja pa će biti uglavnom suvo. Maksimalna tempreatura u petak od šest do 10 stepeni, na severu Vojvodine do 12 stepeni, a tokom vikenda od osam do 12 stepeni, u Beogradu oko 10.

Početkom sledeće nedelje sledi stabilizacija vremena. Jutra će biti prohladna uz slab mraz, posle 5. marta očekuje se osetnije otopljenje pa će krajem sledeće sedmice vreme biti pravo prolećno uz temperature oko 20 stepeni.

Autor: Snežana Milovanov