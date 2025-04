USKORO PRVI TOPLOTNI TALAS: Ristić objavio detaljnu prognozu za leto! Superćelijske oluje najjače prete u OVOM mesecu

Prošla godina bila je najtoplija na planeti u istoriji merenja, a prosečna globalna temperatura u martu bila je 1,6 stepeni Celzijusa viša nego u predindustrijskom razdoblju, a ono što posebno zabrinjava su najave iz susedne Mađarske da “klimatske promene više nisu samo daleka pretnja, već se osećaju njeni stvarni efekti i meteorolozi predviđaju da će tokom leta u ovom veku biti do 46-47 stepeni Celzijusa”.

Toplotni talasi obaraju rekorde

Kao posledica globalnog zagrevanja, toplotni talasi su sve češći i rekordi se obaraju jedan za drugim. Trenutni toplotni talas, tokom kojeg smo dostigli nove temperaturne maksimume, je primer za to. Ovi podaci sugerišu da se moramo pripremiti za još ekstremnije vremenske uslove u budućnosti.

Kada i gde će biti najtoplije u Srbiji ovog leta

Ivan Ristić, kaže da je ovogodišnje proleće promenjivo, ali da nam ubrzo sledi veoma toplo vreme i prvi toplotni talas očekuje krajem juna, dok će najtopliji dani sa oko 40 stepeni, lokalno i više, ovog leta biti oko 24. jula. Leto 2025. će biti za nijansu manje toplo nego 2024., ali je izvesno da će jako toplo biti u delu Panonske nizije, što se vidi i na mapama. Maksimumi temperature će biti u Vojvodini i ići će do Beograda.

U vremenskoj prognozi, koju je radio zajedno sa prof. dr Aleksandrom Valjarevićem, naveo je da su normale za juni minimalna temperatura od 13 do 18 stepeni, maksimalne od 23 do 29 stepeni, a kada je više od 25 stepeni to su već letnje temperature, i to će se desiti u trećoj dekadi juna.

- Oko 25-26. juna očekujemo prvi toplotni talas sa temperaturama do 35 stepeni. Kraj juna bi bio baš topao i voda će se ugrejati na preko 20 stepeni u Grčkoj i južnom Jadranu. Ko planira letovanje može da ode na odmor već krajem juna. Očekujem da 2025. godine bude tri – četiri toplotna talasa, a najtopliji će biti u trećoj dekadi jula, oko 24-25. jula sa temperaturama od 41 stepen u Beogradu i 42 stepena u Srbiji – kaže Ivan Ristić.

U junu se očekuju u par navrata velike količine padavina, čak 100 litara po metru kvadratnom za jedan dan, tako da može doći do urbanih poplava.

Tropske temperature u julu

Minimalne temperature u julu su u proseku od 15 do 19 stepeni minimalne, 26 do 30 stepeni maksimalne, međutim, u julu ćemo imati dosta dana sa tropskim temperaturama. Naime, već od kraja juna skoro do septembra će nas pratiti izuzetno toplo vreme sa tropskim temperaturama zbog priliva toplog vazduha iz Afrike.

- Jul je najtopliji mesec i druga dekada je najrizičnija kada su u pitanju superćelijske oluje. Sredinom jula temperatura morske vode će biti blizu 30 stepeni što znači da će biti ispunjen jedan od kriterijuma za superćelijsku oluju, a to je da temperatura bude veća od 27 stepeni. Granica za nastanak uragana na okeanima je 27 stepeni, ali može da se koristi i za nastanak oluja s tim što sa superćelijsku oluju na visini vetrovi moraju da budu izraženi i da postoji smicanje vetra sa visinom. Nadamo se da se 2025. neće poklopiti svi uslovi za njeno nastajanje – kaže Ristić.

Meteorolog upozorava i na dosta pljuskova, kiše, lokalno sa gradom, jakim olujnim vetrom što će za mesto u kom se dogodi biti kao superćelijska oluja, jer onda oluja zahvata veći region i ostavlja za sobom veliku štetu. Ova oluja je treća kategorija uragana i prati je brzina vetra od oko 200 kilometara na čas.

Sparno i vrelo u avgustu

Stablinije vreme bez mnogo kiše očekuje se u avgustu. Osmi mesec bi trebao da bude klasičan letnji mesec, sparan, vreo, tropski zbog čega ćemo s nestrpljenjem očekivati pad temperature i padavine.

- Neće nam biti lako, jer dugo će trajati toplotni talasi, pogotovo što je sada izražena umereno – kontinentalna klima zbog koje se vazduh preko leta greje, a zimi hladi. U julu i avgustu maksimumi će biti oko 40-41-42 stepeni, s tim što u julu očekujemo malo više kiše. Imaćemo puno tropskih dana i tropskih noći, pogotovo u većim gradovima zbog zagrevanja betona, slabe cirkulacije... Jedva ćemo čekati da dođe jesen – zaključuje Ristić.

Autor: Snežana Milovanov