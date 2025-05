Novo postrojenje - kako će izgledati prerada nuklearnog otpada u Vinči

Nuklearna energija za običnog čoveka, koji nije naučnik upućen u tajne cepanja atoma, sa jedne strane predstavlja veliku nadu, a sa druge veliki strah.

Nadu da bismo uz njenu pomoć mogli doći gotovo do neograničenih izvora energije, ali i veliki strah od nuklearnih incidenata, poput onog u Černobilju, ili čak njene upotrebe u ratne svrhe, što bi moglo da dovede do nesagledivih posledica po ljudsku vrstu. Čak i ako zanemarimo apokaliptične scenarije do kojih upotreba nuklearne energije može da dovede, jedna od njenih rizičnih posledica je radioaktivni otpad.

U strahu su velike oči, a još veće su ako se o njegovom izvoru malo zna. Tako je i sa nuklearnim otpadom – sam njegov pomen izaziva strah, koji se može nazvati iskonskim. Jer ako je nešto u stanju da ubije bez ijednog znaka upozorenja, neprimetno, a da čovek tu opasnost niti oseti, niti vidi, niti čuje, kao što je u stanju radijacija, jasno je otkud taj iskonski strah.

Tako je prošle godine, kada je Srbija potpisala memorandum o saradnji sa francuskom elektroprivredom, u javnost dospelo pitanje da li će u našoj zemlji da se skladišti nuklearni otpad iz Francuske, zemlje koja je među vodećim kada je u pitanju korišćenje nuklearne energije i koja ima 58 nuklearnih centrala. To pitanje povremeno se pojavljivalo mesecima i dospevalo čak i do pojedinih medija, da bi na njega reagovalo i nadležno Ministarstvo rudarstva i energetike objašnjenjem da u Srbiji ne postoji ni zakonski okvir, niti postoji odgovarajuća infrastruktura za tako nešto.

U nuklearni otpad svrstava se i onaj čija je radioaktivnost toliko slaba da se može odmah ostaviti u prirodi, a da ne bude nekih posledica, ali i onaj koji posle kratkog izlaganja bez zaštite može dovesti do ozbiljnih posledica po zdravlje, onaj kome radioaktivnost traje samo nekoliko sekundi, ali i onaj koji će zračiti milionima godina. On se deli na visoko aktivan, srednje i nisko aktivan. Najopasniji je onaj koji se kategoriše u visokoaktivan, kod nas ga je bilo kao posledica rada reaktora u Vinči. Oko dve i po tone takvog otpada iz Srbije je uklonjeno pre petnaestak godina i odvezeno u Rusiju u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

Međutim, drugih vrsta nuklearnog ili radioaktivnog otpada (RAO) u Srbiji ostala su dva puna hangara. Izgrađena su još dva, savremena, ali budući da ne proizvodimo puno RAO, nisu popunjeni.

U tom starom nuklearnom otpadu ima raznih stvari, od radioaktivnih gromobrana, preko rendgen uređaja, raznih produkata naučnih istraživanja ili čišćenja prostorija u kojima su oni bili, industrijskog otpada, pa do ostataka osiromašenog uranijuma iz vremena NATO bombardovanja. Dakle, sve ono što emituje neku vrstu zračenja. Srbija je sada dobila i svoje prvo postrojenje za preradu nuklearnog ili radioaktivnog otpada (RAO).

Radioaktivni otpad u Srbiji uskladišten je u četiri objekta u krugu Vinče, od kojih su dva stara i popunjena i dva nova namenska objekta, navode za NIN iz „Nuklearnih objekata Srbije“ i dodaju da se istorijski otpad koji je potrebno sanirati nalazi u dva stara, popunjena i zatvorena hangara H1 i H2. Kako dodaju, od 2011. kada su objekti dobili odgovarajuće licence, radioaktivni otpad koji je generisan u Srbiji skladišti se u dva nova, namenska objekta koja su izgrađena u skladu sa savremenim standardima sigurnosti i bezbednosti: hangaru za nisko i srednje aktivni RAO, H3 i bezbednom skladištu za jake izvore, BS.

Zabrana uvoza i sprečavanje šverca Članom 4 Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti zabranjen je uvoz radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva inostranog porekla u Srbiju. „Sem zakonske zabrane uvoza RAO uspostavljeni su i mehanizmi za sprečavanje njegovog ilegalnog prometa. Ista ona prirodna karakteristika zbog koje se smatra opasnim, radioaktivnost, čini ga i relativno jednostavnim za otkrivanje merenjima, odnosno komplikovanim za sakrivanje. Na graničnim prelazima su uspostavljeni merni portali, ili drugi merni uređaji, koji bi reagovali na ilegalni promet radioaktivnog otpada, a zakonom su uređene procedure za postupanje u slučaju otkrivanja takvog pokušaja“, navode iz „Nuklearnih objekata Srbije“.

„U starim hangarima H1 i H2, koji su izgrađeni 1968 i 1982, respektivno čuva se otpad koji je generisan u periodu operativnog pogona istraživačkog nuklearnog reaktora RA i nuklearnih programa nekoliko istraživačkih laboratorija koje su se bavile proizvodnjom i korišćenjem radioaktivnog materijala, kao i iz industrije i zdravstva“, navode iz „Nuklearnih objekata Srbije“.

Kako dodaju, Vlada Srbije je još 2004. donela odluku da se „pristupi sanaciji stanja istorijskog otpada na lokaciji Vinča, koja je podrazumevala izgradnju novog objekta za preradu RAO“.

„Relativno brzo se shvatilo da bi izgradnja kasnila iz finansijskih razloga, pa je na predlog međunarodnih eksperata doneta odluka da se jedan nekorišćen objekat, izgrađen osamdesetih godina prošlog veka, u krugu Instituta adaptira u objekat za preradu RAO“, navode iz „Nuklearnih objekata“. Kako objašnjavaju, adaptacija i opremanje su finansirani iz budžeta i donacijama EU, Međunarodne agencije za atomsku energiju i američkog ministarstva energetike.

„Današnja vrednost objekta može da se proceni na oko 95 miliona dinara, od čega su 36 miliona donacije“, objašnjavaju.

Novo postrojenje za preradu radioaktivnog otpada nalazi se u krugu koji zajednički koriste JP „Nuklearni objekti Srbije“ i Institut za nuklearne nauke „Vinča“.

„Unutar tog kruga, uspostavljena je i posebna bezbednosna zona oko svih objekata namenjenih upravljanju radioaktivnim otpadom, kao jedna od mera unapređenja sistema nuklearne bezbednosti, u skladu sa savremenim standardima“, kaže za NIN Dalibor Arbutina, direktor JP „Nuklearni objekti Srbije“.

Novo postrojenje prerađivaće radioaktivni otpad (RAO) koji je pretežno generisan u istraživačkom institutu „Vinča“, iz aktivnih nuklearnih istraživanja i radom dva nuklearna reaktora (jedan je ugašen 1984).

„Reč je o otpadu različitih karakteristika, o čijem se sastavu po pravilu nedovoljno zna, a čiji su kontejneri u različitim fazama fizičkog narušavanja. Protočnost postrojenja, pa time i kapacitet zavisiće od karakteristika RAO, odnosno složenosti njegovog tretmana, zatim od radijacionih karakteristika otpada koje utiču na dozno opterećenje zaposlenih i eventualna ograničenja u radu i planiranje potrebnih kadrovskih kapaciteta, i na kraju, ili na početku, i od raspoloživih finansijskih sredstava“, kaže Arbutina.

Zavisnost od finansiranja, kako objašnjavaju u „Nuklearnim objektima“, razumljivo je jer novo postrojenje nije komercijalno i samoodrživo.

U postrojenju će se obavljati nekoliko tehnoloških operacija kao što su na primer: karakterizacija otpada, tj. utvrđivanje sastava i aktivnosti otpada u buretu ili kontejneru, zatim sortiranje i segregacija radioaktivnog otpada, kako bi se otpad odgovarajućih zajedničkih karakteristika za preradu grupisao, ukoliko se ustanovi da su različite kategorije RAO izmešane u istom buretu, navode u „Nuklearnim objektima“.

„U postrojenju postoji i uređaj za smanjenje zapremine RAO, tzv. kompaktor, za otpad koji ispunjava karakteristike za takav tretman. Sem toga, u postrojenju će se obavljati i tzv. kondicioniranje iskorišćenih zatvorenih izvora jonizujućih zračenja. Cilj takve aktivnosti je smanjenje zapremine RAO i provera hermetičnosti izvora, kako bi se obezbedila dugoročna sigurnost skladišnog kontejnera i samog skladišta. U slučaju izvora, smanjenje zapremine se postiže rasklapanjem uređaja u kome se izvor nalazio (na primer jonizujućeg detektora dima) ili njegovim vađenjem iz radnog ili transportnog kontejnera (u slučaju različitih kategorija industrijskih izvora) i njihovim pakovanjem u namenske zbirne kontejnere“, objašnjavaju u „Nuklearnim objektima Srbije“.

Autor: Pink.rs