4 GRADA SE KUVAJU OVOG VIKENDA – Srbiju pogađa najjači toplotni talas do sada! Pržiće se na 40 stepeni!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić, Unsplash.com, Pixabay ||

Srbija ulazi u najtopliji vikend ovog leta! Temperature rastu iz dana u dan i već u subotu nas očekuju paklene vrućine širom zemlje, a najgore tek sledi u nedelju i ponedeljak!

Najtoplije će biti u Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Negotinu, gde se temperatura penje do 40 stepeni. Vreli talas neće poštedeti ni ostatak Srbije – gotovo svi gradovi imaće preko 36 stepeni tokom dana, dok će noći biti gotovo neizdržive, sa čak 25 stepeni!

Svi koji planiraju boravak napolju treba da budu izuzetno oprezni – zbog ekstremne vrućine mogući su toplotni udari, dehidracija i opasnosti po zdravlje, posebno za starije i hronične bolesnike.

Paklene vrućine trajaće najmanje do 20. avgusta, a tek početkom septembra možemo očekivati osetnije zahlađenje. Do tada – izbegavajte sunce, rashlađujte se i unosite dovoljno tečnosti!

Autor: Dalibor Stankov

