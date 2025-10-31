CRKVA JE MESTO GDE SE ZA PREMINULE MOLIMO, GDE TREBA UVEK DA SE SABIRAMO: Vladika Heruvim i mitropolit Ilarion služili pomen stradalima u Kočanima i Novom Sadu

Vladika Heruvim osečkopoljski i baranjski i mitropolit bregalnički Ilarion iz MPC služili su pomen stradalima u Kočanima i Novom Sadu.

Nakon odsluženog pomena, prisutnima se rečima utehe obratio Preosvećeni vladika Heruvim koji je tom prilikom posebno naglasio:

„Crkva je mesto gde se za sve stradale i umrle molimo, gde su oni sa nama prisutni, a zapravo su u naručju Oca našeg nebeskog. Nikakva druga pristaništa ni odredišta, niti trgovi i ulice, niti bilo kakvi drugi skupovi i okupljanja ne mogu čoveku dati utehu niti mu dati nadu kao što to može Crkva Hristova. Crkva je mesto gde treba uvek da se sabiramo, mesto u kom ćemo se moliti za njih, da Gospod primi njihove duše i da budemo zajedno prilikom Drugog Hristovog dolaska” .

„Pomolili smo se upravo za duše usnulih naših bližnjih, posebno pomenuvši stradale mučenike u Kočanima i u Novom Sadu, i verujem da smo tom prilikom svi ovako sabrani u boli ali i nadi u ovom Božjem domu osetili milost, blagodat i prisustvo Božije. Bez obzira na tugu, ulaskom u ovaj sveti hram osetili smo duboko saosećanje sa porodicama čiji su se bližnji preselili u naručje našeg nebeskog Oca. Osetili smo i krstovaskrslu radost koja proizlazi iz muke i iz tuge jer sve se u Hristu preobražava u radost pa i ova tuga i bol. To je suština našeg života, pečat naše vere: bez obzira na muke u ovom vremenu i svetu, moramo imati postojanost u veri i snagu u Hristu koji je naša jedina nada” — kazao je vladika Heruvim.

Na kraju svoga obraćanja, Episkop Heruvim je zaključio svoje slovo o poginulima molitvenim rečima: „Neka ih Gospod smesti u naručje Avrama, Isaka i Jakova i neka ih s pravednima pribroji Gospod naš u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu odmora, odakle odbeže svaka bol, tuga i uzdisanje...”



Podsećamo, sutra su Mitrovdanske zadušnice, a pomen za sve stradale u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu će služiti Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije u Hramu Svetog Save u Beogradu u 11 časova

Pomen će se služiti i u Sabornom hramu u Novom Sadu nakon Liturgije u 8 časova — kako je već ranije najavljeno iz Eparhije bačke.

Autor: S.M.