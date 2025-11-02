AKTUELNO

Društvo

Spremite se! Ovakav početak sedmice niste očekivali, sledi totalni PREOKRET vremena u Srbiji

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ ||

Proleće usred jeseni. Početak novembra doneo je Srbiji vreme kao usred maja, a maksimalna tempetatutra u najoplijem Beogradu dostigla je letnjih 26 stepeni. Uskoro sledi potpuni preokret vremena.

U ovom času snažan oblačni sistem i hladni front sa padavinama, uz zahlađenje, stigli su do Slovenije i Hrvatske i nastavlju put dalje prema našem području.

Noćas sledi naoblačenje i to će biti uvod u pogoršanje vremena u Srbiji koje se očekuje u ponedeljak.

U ponedeljak ujutro i delom prepodneva u svim predelima Srbije biće suvo.

Već u toku prepodneva u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, koji će se sredinom dana, posle podne i do kraja dana proširiti na celu Srbiju. Ovo pogoršanje vremena biće posledica prodora hladnog fronta, pri čemu će vetar biti u skretanju na jak severozapadni, prolazno na udare i veoma jak.

Ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Na udaru kiše i pljuskova, odnosno hladnog fronta biće prvo Bačka, zapad Srema i Mačve i Podrinja i to već do podneva, pa u tokom kasnijeg prepodneva.

Maksimalna temperatura biće od 14 na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 18°C.

Prema kraju dana očekuje se dalji prodor osetno hladnije vazdušne mase, pa će u utorak biti još hladnije.

Ujutro se kiša očekuje u svim predelima. Pre podne u severnim, posle podne i u ostalim delovima Srbije očekuje se razvedravanje.

Maksimalna temperatura biće od 13 do 17 stepeni, u Beogradu do 15.

Od srede se očekuje snažno jačanje anticklona, uz dalji porast vazdušnog pritiska, pa će uslediti stabilizacija vremena.

Jutra će biti hladna i maglovita, a tokom dana postepeni porast temperature vazduha.

pročitajte još

Da li crne mačke zaista donose nesreću?! Narodi sa Balkana se po mnogim stvarima razlikuju, ali jedno sujeverje ih povezuje

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Kiša

#Nevreme

#Srbija

#Vremenska prognoza

POVEZANE VESTI

Društvo

STIŽE HLADNI FRONT RHMZ IZDAO UPOZORENJE! Naoblačenje sa kišom, duvaće jak vetar, evo koji će delovi Srbije biti prvi na udaru

Društvo

Stiže nam preokret vremena: Spremite se za zahlađenje, mogući i pljuskovi sa grmljavinom

Društvo

Mećava, vejavica, a ponegde i više od 20 centimetara snega: Već u četvrtak stiže jače naoblačenje sa kišom, ovi delovi Srbije prvi na udaru

Društvo

VREME JE POTPUNO POLUDELO! U Kraljevu 18, u Beogradu 17, ali uskoro sledi POTPUNI PREOKRET

Društvo

Totalni preokret vremena u Srbiji: Stiže proleće usred zime, ovaj dan doneće temperature i do 20 stepeni

Društvo

Paklenih 34 stepena, pa PREOKRET: Poznato kada tačno u Srbiju stižu pljuskovi sa grmljavinom