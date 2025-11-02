Spremite se! Ovakav početak sedmice niste očekivali, sledi totalni PREOKRET vremena u Srbiji

Proleće usred jeseni. Početak novembra doneo je Srbiji vreme kao usred maja, a maksimalna tempetatutra u najoplijem Beogradu dostigla je letnjih 26 stepeni. Uskoro sledi potpuni preokret vremena.

U ovom času snažan oblačni sistem i hladni front sa padavinama, uz zahlađenje, stigli su do Slovenije i Hrvatske i nastavlju put dalje prema našem području.

Noćas sledi naoblačenje i to će biti uvod u pogoršanje vremena u Srbiji koje se očekuje u ponedeljak.

U ponedeljak ujutro i delom prepodneva u svim predelima Srbije biće suvo.

Već u toku prepodneva u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, koji će se sredinom dana, posle podne i do kraja dana proširiti na celu Srbiju. Ovo pogoršanje vremena biće posledica prodora hladnog fronta, pri čemu će vetar biti u skretanju na jak severozapadni, prolazno na udare i veoma jak.

Ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

Na udaru kiše i pljuskova, odnosno hladnog fronta biće prvo Bačka, zapad Srema i Mačve i Podrinja i to već do podneva, pa u tokom kasnijeg prepodneva.

Maksimalna temperatura biće od 14 na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 18°C.

Prema kraju dana očekuje se dalji prodor osetno hladnije vazdušne mase, pa će u utorak biti još hladnije.

Ujutro se kiša očekuje u svim predelima. Pre podne u severnim, posle podne i u ostalim delovima Srbije očekuje se razvedravanje.

Maksimalna temperatura biće od 13 do 17 stepeni, u Beogradu do 15.

Od srede se očekuje snažno jačanje anticklona, uz dalji porast vazdušnog pritiska, pa će uslediti stabilizacija vremena.

Jutra će biti hladna i maglovita, a tokom dana postepeni porast temperature vazduha.

Autor: Marija Radić