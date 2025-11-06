EVO KAKO DA UŠTEDITE STRUJU TOKOM ZIME! Ovi uređaji su najveći potrošači u kući: Postoji caka za niže račune

Veliki deo kućnog budžeta tokom meseca moramo da izdvojimo na plaćanje računa.

Neke urađaje koristimo i ne isključujemo, a nismo ni svesni koliko povećavaju potrošnju. Racionalno korišćenje kućnih uređaja je prvi korak ka uštedi.

Uređaji koji nam najviše troše struju su: bojler, klima uređaji, sijalice, šporet... Evo kako da ih pametnije koristimo i smanjimo potrošnju.

Klima uređaji

Klima uređaji, koji su tokom letnjih, ali i zimskih dana mnogima neophodni, neretko mogu da "progutaju" mnogo struje. Ukoliko imate klima uređaj u vašem stanu ili kući neka vam praksa bude njihovo isključivanje kada ne boravite u domu. Termostat uvek podesite na višu temperaturu, tako da ne mora da bude na 23 stepena, na primer može da bude na 25, to će vam pomoći da uštedite energiju za 3 do 5 odsto.

Pazite na temperaturu u frižideru

Gledajte da vam vrata frižidera nisu dugo otvorena, jer će inače mnogo toplote ući unutra. Uređaj će u tom slučaju ponovo morati da spusti temperaturu kakva je inače, a za to će povući dodatnu količinu struje.

Bojler palite noću

Kako je bojler jedan od većih potrošača, valjalo bi da iskoristite zelenu tarifu i da njime vodu zagrevate isključivo noću. Jako bitna stvar je i da isti redovno čistite od kamenca, jer sam kamenac usporava proces zagrevanja što dovodi do veće potrošnje struje. Ako ste ste sami ili vas je samo dvoje, bojler je najbolje uključivati samo noću kada je struja jeftinija. To isto važi i za veš mašine.

Gasite sijalice

Možda je suvislo da se ističe, ali štednja struje na gašenju sijalica za sobom je i više nego značajna. Takođe se preporučuje da se iste zamene sa štedljivim LED sijalicama.

Kuvajte racionalno

Kod porodica koje imaju više članova čest je slučaj da se svakodnevno pripremaju obroci, pored toga što to oduzima dosta vremena, podrazumeva i veliku potrošnju struje.

Kada koristite rernu ključno je da izbegavate njeno otvaranje tokom pečenja, još jedna od mogućnosti je pogodnost koju nude svi moderni uređaji, pa tako i rerna, iskoristite i pecite dva jela u njoj. Time štedite i vreme i struju. Ranije je isključite i ostavite jelo da se dopeče na toploti dok se rerna hladi.

Kada govorimo o ringlama i kuvanju hrane na njima, ključna stvar je da veličina šerpe odgovara i veličini ringle, da se bespotrebna energija ne bi rasipala, šerpe koje imaju deblje dno, čuvaju energiju jer se hrana u njima brže sprema.

Prozori

Prozori mogu često da budu odgovorni za gubitak toplote iz prostorije, kao i za veliku potrošnju energije. Ukoliko imate stare prozore zbog kojih dolazi do gubitka toplote postoji par saveta kako da rešite problem.

Proverite šarke i brave na prozorima. Ponekad su labavi ili jednostavno oštećeni od korišćenja i višegodišnjeg habanja tako je samo neophodno zameniti ih.

Sledeći potez koji će vam olakšati zimske dane u prostoru sa starim prozorima je lepljenje dihtung trake na prozorsko krilo ili ram. Stari prozori vremenom počinju da se vitopere pogotovo ukoliko su od drveta, mada promeni oblika ne odolevaju ni drugi materijali.

Možete da stavite i folije na prozore. Folije se postavljaju na stakla i smanjuju protok topline kroz njih što je vrlo važno s obzirom na to da najveća količina toplote iz unutrašnjeg prostora odlazi napolje upravo kroz prozorsko staklo.

Autor: Iva Besarabić