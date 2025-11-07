NEVREME DONELO POPLAVE U LESKOVCU! Pašće do 100 litara kiše, najavljuju meteorolozi (VIDEO)

Centar ciklona je na zapadu Srbije, a padavinska zona će se do kraja dana regenerisati u istim mestima koja su dobila veliku kišu prethodne noći i pre podne

Delovi juga Srbije danas su poplavljeni, a kako navode meteorolozi iz Hailz Srbija, razlog je što je tokom poslednjih mesec dana nekoliko ciklona proizvelo veliku količinu kiše u južnom pojasu Srbije.

- Novi, aktuelni, ciklon i ovoga puta proizvodi nekoliko desetina litara po metru kvadratnom kiše, usled čega je došlo do plavljenja na teritoriji Leskovca. Centar ciklona je na zapadu Srbije, a padavinska zona će se do kraja dana regenerisati u istim mestima koja su dobila veliku kišu prethodne noći i pre podne. U najkišovitijim, izolovanim, tačkama vrednost akumulirane kiše može dostići vrednosti blizu 100 litara po metru kvadratom - navodi se u objavi na Instagram nalogu "hailz_srbija".

Sneg ponovo na Kopaoniku

Kao i početkom prošlog meseca, kada je oboren apsolutni minimum po visini snežnog pokrivača za oktobar, tako je i početak novembra na Kopaoniku obeležio sneg.

Vremenska prognoza nagoveštava moguće snežne padavine u narednom periodu i na drugim planinama, ali do zvaničnog početka sezone skijanja u centrima “Skijališta Srbije” ipak će morati da se pričeka do 4. decembra.



Autor: D.Bošković