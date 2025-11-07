AKTUELNO

Društvo

NEVREME DONELO POPLAVE U LESKOVCU! Pašće do 100 litara kiše, najavljuju meteorolozi (VIDEO)

Izvor: Alo, Foto: RINA ||

Centar ciklona je na zapadu Srbije, a padavinska zona će se do kraja dana regenerisati u istim mestima koja su dobila veliku kišu prethodne noći i pre podne

Delovi juga Srbije danas su poplavljeni, a kako navode meteorolozi iz Hailz Srbija, razlog je što je tokom poslednjih mesec dana nekoliko ciklona proizvelo veliku količinu kiše u južnom pojasu Srbije.

- Novi, aktuelni, ciklon i ovoga puta proizvodi nekoliko desetina litara po metru kvadratnom kiše, usled čega je došlo do plavljenja na teritoriji Leskovca. Centar ciklona je na zapadu Srbije, a padavinska zona će se do kraja dana regenerisati u istim mestima koja su dobila veliku kišu prethodne noći i pre podne. U najkišovitijim, izolovanim, tačkama vrednost akumulirane kiše može dostići vrednosti blizu 100 litara po metru kvadratom - navodi se u objavi na Instagram nalogu "hailz_srbija".

Sneg ponovo na Kopaoniku

Kao i početkom prošlog meseca, kada je oboren apsolutni minimum po visini snežnog pokrivača za oktobar, tako je i početak novembra na Kopaoniku obeležio sneg.

Vremenska prognoza nagoveštava moguće snežne padavine u narednom periodu i na drugim planinama, ali do zvaničnog početka sezone skijanja u centrima “Skijališta Srbije” ipak će morati da se pričeka do 4. decembra.

Autor: D.Bošković

#Kiša

#Leskovac

#Nevreme

#Oluja

#Poplave

#meteorolozi

POVEZANE VESTI

Društvo

NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Stiže sneg, meteorolozi najavljuju pad temperature i na - 15

Društvo

VREMENSKI OBRT OD VEČERAS I NEVREME U NAJAVI! Polarni vrtlog naglo obara temperaturu, pašće i PUNO KIŠE, negde i sneg

Društvo

PAŠĆE 40 LITARA KIŠE! Uskoro se očekuju JAKE padavine u Srbiji!

Društvo

Obilni pljuskovi sa grmljavinom sručiće se na OVAJ deo regiona! Snažan ciklon prelazi i preko Srbije, pašće i do 100 LITARA KIŠE

Društvo

SNEG ĆE NOĆAS I SUTRA VEJATI U OVIM PREDELIMA SRBIJE: U jednom delu zemlje POTOP, očekuje se do 40 litara kiše

Društvo

Pašće 30 litara kiše! Hitno se oglasio RHMZ: Oluja ne odustaje, spremite se za haos