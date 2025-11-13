Nakon EU čestitka i iz OEBS-a: Izbor osam kandidata REM-a važan korak za Srbiju

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su u sredu osam od devet članova za novi saziv Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), čiji će mandati trajati dve, četiri ili šest godina.

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) pozdravila je, nakon delegacije Evropske unije (EU) - izbor osam članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Vučić za Informer: Ovo je moj vapaj prema većinskoj Srbiji"Pozdravljamo izbor osam kandidata za REM i čestitamo svim učesnicima procesa, uključujući organizacije civilnog društva. Kada budu stupili na dužnost, očekujemo da REM počne da u potpunosti sprovodi svoj mandat, u skladu sa zakonodavstvom i profesionalnim standardima. Ključna je implementacija, koja će biti pažljivo praćena od strane Evropske unije" - napisao je na društvenoj mreži "Iks" ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat.

OEBS se pridružio čestitkama.

"Izbor osam članova REM-a u Srbiji predstavlja važan korak napred i rezultat konstruktivnog pristupa svih aktera. Zakonitost procesa je očuvana. Pažljivo ću pratiti proces izbora devetog člana Saveta iz kategorije nacionalnih manjina", napisano je Iks nalogu OEBS-a.

