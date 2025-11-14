OD PONEDELJKA POČINJE NOĆNA SMENA U DOMOVIMA ZDRAVLJA: Ova dva grada u Srbiji potvrdila, prvi uvode dežurstvo

Domovi zdravlja u Novom Sadu i Kragujevcu od ponedeljka, 17. novembra 2025. godine će pored redovnog rada, svakog dana pružati usluge iz domena primarne zdravstvene zaštite i u periodu od 20 do 7 časova, zvanično je saopšteno iz tih ustanova. Time je su ova dva doma zdravlja među prvima uvela noćno dežurstvo koje je najavio resorni ministar Zlatibor Lončar.

Noćno dežurstvo odvijaće se u objektu Novo naselje, u ulici Bulevar Slobodana Jovanovića, broj 9, saopšteno je iz novosadskog Doma zdravlja.

Ulaz u noćnu ambulantu nalazi se sa bočne strane objekta i biće označen. Usluge će biti dostupne svim punoletnim građanima sa teritorije opština Novi Sad, Sremski Karlovci i Petrovaradin.

Tim za noćni rad čine jedan lekar opšte medicine, dve medicinske sestre/tehničari i jedan laborant, a građani se mogu obratiti u slučaju novonastalog akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja ili iznenadnog pogoršanja hronične bolesti.

Kao i do sada, sva ostala prava iz zdravstvenog osiguranja (propisivanje hronične terapije, izdavanje uputa za ambulantno specijalističke i dijagnostičke preglede, upute za stacionarno lečenje, izdavanje Potvrda o privremenoj sprečenosti za rad i sl) pacijenti će moći ostvariti posetom izabranog lekara, prema njihovom rasporedu rada.

Isto i u Kragujevcu

Dom zdravlja Kragujevac od ponedeljka, 17. novembra, uvodi i noćnu smenu, a na osnovu odluke Ministarstva zdravlja, potvrdio je za InfoKG direktor dr Vasilije Antić.

U Kragujevcu će noćna dežurstva biti organizovana svakog dana, i vikendom i praznicima, u Ambulanti 4 u ulici Svetozara Markovića. Za hitnu lekarsku pomoć moći će da se obrate samo odrasli pacijenti, ne i deca.

Pacijenti sa težim hitnim stanjima i dalje će ići u Zavod za urgentnu medicinu.

Kako je za InfoKG pojasnio dr Vasilije Antić, noćno dežurstvo, odnosno treća smena u Ambulanti 4 je predviđena za pacijente u potrebi koji ne mogu da sačekaju svog izabranog lekara:

- To su pacijenti sa povišenom temperaturom, kašljem, gušenjem, problemima sa krvnim pritiskom, šećerom i slično kojima je potrebna lekarska pomoć u toku noći.

Važno je naglasiti da nema uslova da se u trećoj smeni propisuje terapija hroničnim pacijentima.

Ministar Lončar najavio noćna dežurstva

Podsetimo, ministar Lončar izneo je krajem oktobra nove detalje ideje da se u domove zdravlja širom Srbije uvede noćna smetan. Istakao je da će to mnogo značiti za sve koji žive u mestima gde nema bolnica, ali ima domova zdravlja.

- Kada imate neke tegobe koje mogu da se reše u domovima zdravlja, bitno je da ne morate da putujete kilometrima do bolnica. Kada dođete u bolnicu onda shvatite da ima pacijenata koji su mnogo teži od vas. Znači, em trošite vreme i novac dok odete do Urgentnog centra, a onda tamo čekate dodatno jer ima hitnijih nego što ste vi. A sve to možete da rešite u domovima zdravlja. Da izmerite pritisak, uradite laboratoriju, da dobijete lekove za obaranje pritiska, šećera - ispričao je ministar Zlatibor Lončar.

On je tada najavio i sastanak o tom pitanju sa direktorima domova zdravlja.

- Možda u prvom momentu nećemo krenuti sa svim domovima zdravlja, već sa određenima. Mi smo napravili zdravstvene centre, gde smo napravili da više nema razlike između doma zdravlja i bolnice. Podrazumeva se da onaj ko radi u domu zdravlja, ako je specijalista može da radi u bolnici. Hoćemo maksimalno da iskoristimo sve to. Ne da neko ko je recimo ginekolog, pa radi u domu zdravlja, neće da dežura u bolnici. Toga više nema, pravimo zdravstvene centre gde svi rade u kolektivu, i idu tamo gde je najpotrebnije. Sve radimo da pacijenti što lakše i što brže dođu do kvalitetne pomoći - kazao je on krajem oktobra.

Autor: Iva Besarabić