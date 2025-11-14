ŠOKANTAN OBRT! Posle Miholjskog leta stiže BRUTALNA ZIMA: Ekstremne kiše, sneg i drastičan pad temperature!

Pred nama je poslednji dah toplog vremena – vikend će doneti sunčane dane i temperature koje će prelaziti 20 stepeni, ponegde i do 23.

Međutim, već od ponedeljka popodne očekuje se oštar zaokret uz pojačanje vetra, a od utorka kreće veliko zahlađenje praćeno obilnim padavinama.

Ekstremne kiše i prvi sneg Najviše padavina očekuje se na jugu Srbije, gde su moguće i ekstremne količine kiše, dok će u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije kiša preći u sneg. Meteorolozi upozoravaju da će se snežne padavine zadržati u višim predelima, a postoji velika verovatnoća da prvi sneg padne i u gradovima, uključujući Beograd, već oko 18. novembra, a zatim i oko Aranđelovdana (21–22. novembar).

Magla i meteoalarm RHMZ upozorava na maglu i smanjenu vidljivost na manje od 200 metara u Bačkoj, Sremu, istočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na Kosovu i Metohiji. Uključen je „žuti“ meteoalarm zbog mogućih problema u saobraćaju, komplikacija u akcijama spašavanja, nepovoljnih uslova za hronične bolesnike i opasnosti od zaleđivanja.

Pad temperature U subotu i nedelju biće pretežno sunčano i toplo, ali od ponedeljka uveče vetar menja pravac na severozapadni i donosi osetan pad temperature. U utorak se očekuje oblačno vreme sa kišom, jakim vetrom i temperaturama od 7 do 12 stepeni, koje će tokom dana dalje padati.

Prognoza za naredni period Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da će hladan arktički vazduh u sklopu polarnog vrtloga doneti više snežnih epizoda do kraja meseca. „Velike su šanse da u nižim predelima, pa i u Beogradu, padne sneg već 18. novembra, a zatim i oko Aranđelovdana. U drugoj polovini decembra i u januaru biće osetno hladnije sa više snega“, poručuje Ristić.

Autor: Dalibor Stankov