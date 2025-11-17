Domovi zdravlja od danas imaju NOĆNU SMENU: Evo koji su na listi i kad građani mogu da se jave

Mnogi domovi zdravlja u našoj zemlji od danas uvode noćne smene u okviru kojih će građani moći da obave hitne preglede. Kako navode iz Ministarstva zdravlja, cilj je da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Na spisku ustanova koje uvode dežurstva, nalazi se 14 domova zdravlja, a ovo je tačni spisak:

Dom zdravlja Voždovac

Dom zdravlja Vračar

Dom zdravlja Zvezdara

Dom zdravlja Zemun

Dom zdravlja Novi Beograd

Dom zdravlja Palilula

Dom zdravlja Rakovica

Dom zdravlja Savski venac

Dom zdravlja Stari grad

Dom zdravlja Čukarica

Dom zdravlja Kragujevac

Dom zdravlja Niš

Dom zdravlja Surčin

Dom zdravlja Novi Sad

Jedan od najbolje organizovanih domova zdravlja u Srbiji, Dom zdravlja Niš, spreman je za noćni rad, potvrdio je svojevremeno za Telegraf.rs prof. dr Milorad Jerkan.

- Sve je spremno, to će se raditi u prizemlju Doma zdravlja, angažovani su iskusni lekari, napravljen je program, biće dežuran jedan lekar, dve sestre i jedan laborarnt, i verujem da ćemo ismuniti očekivanja Ministarstva zdravlja a i samih građana. Ukoliko neko ima visoku temperaturu, ili problem sa hipertenzijom, oseća neku tegobu, može da dođe na pregled a da ne mora da ide u Hitnu pomoć ili Urgentni centar. Svaki pacijent najbolje poznaje sebe, ukoliko ima ozbiljne teške tegobe koje liče na infarkt naravno da treba da pozove Hitnu pomoć kako bi što pre stigao do Urgentnog centra, a mi ćemo biti otvoreni za pacijente koji imaju neku tegobu koja se odnosi na neke stvari koje mi možemo da rešimo i koja ne može da čeka jutro - objasnio je profesor Jerkan.

Odluka zbog građana

Ministarstvo zdravlja donelo je ovu odluku kako bi se pacijentima pružila brža usluga za osnovnu medicinsku pomoć, a ujedeno se rasteretile ustanove koje zbrinjavaju pacijente sa ozbiljnijim tegobama i povredama.

- Produženjem radnog vremena domova zdravlja omogućavamo građanima da do osnovne medicinske pomoći dođu u svako doba dana i noći, bez potrebe da se obraćaju urgentnim centrima za stanja koja nisu hitna. Na taj način rasteretiće se sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a pacijenti će brže i efikasnije dobijati potrebnu pomoć, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar u svom saopštenju koje sa nalazi na sajtu Ministarstva zdravlja.

Kako je istakao ministar, analize su pokazale da se veliki broj pacijenata u urgentnim centrima javlja sa tegobama koje se mogu adekvatno zbrinuti u domovima zdravlja.

- Uvođenjem 24-časovnog rada želimo da građanima obezbedimo sigurnost i poverenje da pomoć mogu dobiti u svakom trenutku, a da istovremeno lekarima u bolnicama omogućimo da se posvete najtežim i životno ugroženim slučajevima, pojasnio je Lončar.

Ministarstvo zdravlja obezbedilo je sve neophodne uslove za sprovođenje ove mere – od kadrovskih pojačanja i organizacije dežurstava, do tehničke i logističke podrške.

- Naš cilj je da zdravstvena zaštita bude dostupna svakom građaninu Srbije, u svako doba dana i noći, u sigurnom okruženju i uz stručnu podršku zdravstvenih radnika. Ovo je važan korak ka stvaranju savremenog i efikasnog zdravstvenog sistema koji pruža sigurnost građanima i bolje uslove za rad zdravstvenim profesionalcima, zaključio je ministar zdravlja.

