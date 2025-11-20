AKTUELNO

NIS DOBIO ZELENO SVETLO Projekat kreće uskoro, sve je čisto kao suza

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine doneo je rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Naftne industrije Srbije za ispitivanje mogućnosti primene dopunske metode eksploatacije sa ciljem povećanja proizvodnje nafte na eksploatacionom polju Velebit kod Kanjiže.

U rešenju se navodi da Studija o proceni uticaja na životnu sredinu ukazuje da predmetni projekat ne ugrožava činioce životne sredine i da se njime ne ugrožava životna sredina.

Navodi se i da je nosilac projekta dužan da u roku od dve godine od prijema ove saglasnosti otpočne sa realizacijom, odnosno izgradnjom i izvođenjem projekta, u suprotnom mora se pristupiti ažuriranju postojeće studije o proceni uticaja.

U obrazloženju se ističe da se nosilac projekta NIS obratio 22. septembra ove godine sa zahtevom za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za ispitivanje mogućnosti primene dopunske metode eksploatacije sa ciljem povećanja proizvodnje nafte na eksploatacionom polju Velebit.

