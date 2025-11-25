Hitno oglašavanje Narodne banke Srbije: Ovo je prvi korak ako ne ukinu sankcije NIS-u

Narodna banka Srbije oglasila se saopštenjem zbog mogućih konsekvenci na platni promet izazvane američkim sankcijama NIS-u.

- Narodna banka Srbije obaveštava javnost da će, u skladu sa najavom predsednika Republike Srbije, ukoliko kompanija NIS do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje, obustaviti platni promet sa navedenom kompanijom, kako ne bi na bilo koji način bila dovedena u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema, odnosno kako bi platni promet u zemlji funkcionisao nesmetano - stoji u saopštenju.

Autor: A.A.