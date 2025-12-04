AKTUELNO

NE UKIDAJU SE STIPENDIJE ZA NADARENE STUDENTE Oglasilo se Ministarstvo prosvete - ROK ZA PRIJAVE PRODUŽEN DO 12. DECEMBRA

Ministarstvo prosvete ne ukida stipendije za nadarene studente i svim trenutnim korisnicima koji ispunjavaju uslove za nastavak korišćenja navedene stipendije iz konkursa, omogućeno da je primaju i u školskoj 2025/2026.godini, saopštilo je ovo ministarstvo.

- Produžetak završetka akademske 2024/2025. godine i pomeranje rokova za upis u akademsku 2025/2026.godinu, odložile su realizciju konkursa za studentske kredite i stipendije, smeštaj u studentske domove, odnosno sve poslove koji se uobičajeno obavljaju na početku akademske godine. Zbog svega navedenog, za nove kandidate nisu se stekli uslovi za sprovođenje psihološkog testiranja u redovnom terminu u novembru mesecu, u školskoj 2025/2026.godini, kao jedan od uslova za dobijanje stipendije za nadarene, koja se dodeljuje novim kandidatima od treće godine studija - saopštili su iz resornog ministarstva i naglasili:

- Novi kandidati se mogu prijaviti na Konkurs za redovne studentske stipendije, čiji je rok za prijavu produžen do 12. decembra 2025.godine. Za studentske stipendije i kredite iz budžeta Ministarstva prosvete za školsku 2025/2026. godinu opredeljeno je 2.140.000.000 dinara.

