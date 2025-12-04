AKTUELNO

Društvo

KAKVO NAS VREME ČEKA DO NOVE GODINE: Bez snega u Srbiji do ovog datuma u decembru

Izvor: Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Do kraja ove sedmice u Srbiji će biti oblačno, ponegde sa kišom, na najvišim planinama sa snegom. Biće natprosečno toplo, uz temperature uglavnom oko 10 stepeni.

Sve do vikenda košava će imati olujne udare, a slabljenje vetra očekuje se za vikend.

Tokom većeg dela sedeće sedmice očekuje se suvo vreme i nastaviće se natprosečno toplo.

Sve do sredine decembra maksimalna temperatura biće uglavnom od 8 do 14 stepeni, dok je prosek za ovaj deo decembra od 5 do 9°C.

Zbog više oblačnosti, biće toplija i jutra i mraz ćeu većini dana izostati.

Prema današnjim prognozama, najmanje bar do 17-18. decembra Srbiju ne očekuje zimski scenario. Dakle, ne očekuje se ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom.

Sve do sredine decembra biće veoma aktivan Atlantik kada su cikloni u pitanju, a oni će prema evropskom kopnu i našem području transportovati topliju vazdušnu masu i sprečavati prodor ledenog vazduha iz Sibira ili sa Arktika.

Autor: A.A.

#Prognoza

#Sneg

#Vreme

POVEZANE VESTI

Društvo

Zaboravite na zimu i sneg do ovog datuma u Srbiji: Evo šta nam donosi nastavak decembra

Društvo

NAJNOVIJI PODACI RHMZ - Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana

Društvo

STIŽE PREOKRET! USKORO POGORŠANJE VREMENA, A U OVOM DELU ZEMLJE BIĆE ČAK I SNEGA - Ovo je detaljna prognoza do kraja februara i početak marta!

Društvo

RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE: Sneg stiže u OVE delove Srbije - Evo šta nas čeka do kraja meseca

Društvo

OGLASIO SE RHMZ: U Srbiji sutra neočekivano za ovo doba godine, evo kakvo će biti vreme

Društvo

Vremenski rolerkoster: Pogledajte kakvo vreme nas očekuje do kraja nedelje