KAKVO NAS VREME ČEKA DO NOVE GODINE: Bez snega u Srbiji do ovog datuma u decembru

Do kraja ove sedmice u Srbiji će biti oblačno, ponegde sa kišom, na najvišim planinama sa snegom. Biće natprosečno toplo, uz temperature uglavnom oko 10 stepeni.

Sve do vikenda košava će imati olujne udare, a slabljenje vetra očekuje se za vikend.

Tokom većeg dela sedeće sedmice očekuje se suvo vreme i nastaviće se natprosečno toplo.

Sve do sredine decembra maksimalna temperatura biće uglavnom od 8 do 14 stepeni, dok je prosek za ovaj deo decembra od 5 do 9°C.

Zbog više oblačnosti, biće toplija i jutra i mraz ćeu većini dana izostati.

Prema današnjim prognozama, najmanje bar do 17-18. decembra Srbiju ne očekuje zimski scenario. Dakle, ne očekuje se ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom.

Sve do sredine decembra biće veoma aktivan Atlantik kada su cikloni u pitanju, a oni će prema evropskom kopnu i našem području transportovati topliju vazdušnu masu i sprečavati prodor ledenog vazduha iz Sibira ili sa Arktika.

