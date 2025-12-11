'KO JE BRISAO DOKAZE IZ MILANOVOG TELEFONA DOK JE BIO U POLICIJI?!' Majka nestalog farmaceuta: Ne da mi mira ta monahinja! Što bi to rekla mom sinu?

Skoro 18 meseci je nepoznata sudbina farmaceuta Milana Đorđevića (42) iz Niša koji je neobjašnjivo nestao 10. juna 2024. godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini.

Milan je toga dana u podne došao službenim automobilom marke "škoda" do parkinga ispred planinarskog doma u ovim izletištu i otišao u nepoznatom pravcu.

U zaključanom automobilu, pronađena su njegova oba mobilna telefona, novčanik sa dokumentima i laptop računar. Nakon opsežne pretrage planine i višemesečnog apelovanja preko medija, nije otkriven nijedan trag koji bi rasvetlio njegovu sudbinu.

Marica Đorđević, majka nestalog farmaceuta Milana Đorđevića ne gubi nadu da će dobiti vest da je njen sin živ.

- Budim se sa istom nadom svakog dana. A šta ću drugo? Čekam da mi se javi. Ali nikako da se javi. Da li ne sme, da li ne može... Ne znam više ni šta da mislim. Novih informacija iz istrage nema. Pitala sam policiju ima li nekih dojava. Kažu, kao i ranije, nema ništa novo . Bilo je nekih dojava, ali to nešto što ima - nije to. Nema ništa novo, da ima nečeg novog, pozvali bi me - ispričala je neutešna majka ranije.

Ko je izbrisao poruke?

Porodica je mnogo očekivala od veštačenja Milanovih telefona. Ali iz policije je stigao odgovor: "nema listinga, nema baznih stanica, ništa sumnjivo."

- To ne verujem. Neka pričaju šta hoće. Zašto je u njegovom telefonu brisano po pola meseca? Pet meseci su telefoni i laptop bili u policiji. Ja njima verujem, ali mi je sumnjivo da nema ništa – kaže Marica.

Porodica je uspela da otključa jedan od njegovih telefona kad je vraćen, ali su unutra zatekli izbrisane poruke, pozive od po čak mesec dana!

- Ne mogu nikog da nabeđujem, ali ne mogu da verujem da stručnjaci ništa nisu našli.

Odgvora gde je Milan - nema

Ona je dodala da su u mislima bezbroj puta preispitali svaki mogući i nemogući scenario Milanovog nestanka ali da odgovora gde je njen sin - nema.

- Tražimo, ali ništa se ne zna. Neko kaže, zašto niste uzeli privatnog detektiva... Ali gde da ga pošaljemo da ide kada ništa ne znamo? Ne postoji nikakav trag. Da ima nešto policija bi reagovala. Ali nema ništa za šta mogu da se uhvate - kaže majka nestalog farmaceuta.

Marica apeluje na sve ljude koji su možda negde videli Milana ili imaju bilo kakvo saznanje da se jave.

- Apel svima neka se jave ako znaju nešto, ako su čuli nešto, ako su ga videli negde. Pošto je bilo leto, dosta ljudi je bilo u Crnoj Gori. Tamo ima dosta manastira, možda su ga negde videli. Pričam napamet, jer ne znam više šta da kažem. Ako postoji bilo kakav trag da je negde bio, bilo šta, neka jave - kaže Marica.

Autor: A.A.