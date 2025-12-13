Magla će se podići, a temperatura se POTPUNO MENJA: Ovo je ključan dan u sedećoj sedmici

Nastavlja se uticaj snažnog anticiklona nad našim područjem. Polje visokog vazdušnog pritiska sprečava prodor ciklona i padavina sa Atlantika, ali i prodor ledene vazdušne mase iz polarnih predela.

Usled ovakve sinoptičke situacije, sve do početka sledeće sedmice u nizijama, dolinama i kotlinama biće maglovito, dok će na jugu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biti vedro i toplije.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, a u predelima sa maglom od 2 do 6 stepeni.

Inače, u predelima sa maglom očekuju se slabe sipeće padavine i rosulja. Debljina magle biće u većini predela i do 500 metara i u tim predelima očekuje se i temperaturna inverzija, odnosno da temperatura vazduha raste sa visininom.

Sredinim sledeće sedmice očekuje se slabljenje anticiklona i pad vazdušog pritiska, a sa zapadnog i centralnog Mediterana jačanje ciklona i pdavina. Oblačnost u sklopu toga zahvatiće Srbiju u sredu i četvrtak, a u sredu tokom večeri i noći na severu zemlje očekuje se i kiša, uglavno u Vojvodini.

Očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra, koji će u košavskom području biti jak.

Ostaće i dalje toplo, a otopliće i u predelima gde je prethodno bilo magle, jer će južno strujanje razbiti maglu i inverziju.

U periodu od 17. do 20. decembra očekuju se veoma toplo vreme, uz smenu sunca i oblaka.

Maksimalna temperatura biće i preko 15 stepeni.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 3 do 7 stepeni, one će biti i za 7-8, pa čak i 10 stepeni više od napomenutog proseka.

Prema trenutnim prognozama, posle 22. decembra očekuje se priliv hladnije vazdušne mase, uz postepeni pad tempetature vazduha na vrednosti ispod 10 stepeni i uz jutarnje mrazeve. Ovo zahlađenje za sada bi bilo suvog oblika i bez onog pravog zimskog scenarija.

Autor: S.M.