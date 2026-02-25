Saznajte detaljnu prognozu za početak marta: Vreme se neće menjati do OVOG datuma, a onda stiže zahlađenje

Narednih dana nad našim područjem preovladavaće snažan anticiklon, pa će usled visokog vazdušnog pritiska vreme biti stabilno, suvo i bez padavina.

Jutra će biti hladna ponegde i maglovita u većini predela i uz mraz. Tokom dana očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala i biće toplije.

Maksimalna temperatura kretaće se do petka od 10 do 15 stepeni, a za vikend od 12 do 18 stepeni.

Ovakvo vreme nastaviće se i sledeće sedmice. Očekuje se još malo toplije, pa če maksimalne temperature biti do 18 stepeni, lokalno tokom pojedinih dana i do 20 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, ni u narednih deset dana ne očekuje se značajnije zahlađenje, a vreme će biti stabino i suvo.

Posetepeni pad temperature očekuje se tek nakon 8. marta, ali i dalje bez značajnijih zahlađenja.

