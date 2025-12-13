JEDNA GREŠKA MOŽE DOVESTI DO FATALNIH POSLEDICA: Pogledajte kako izgleda deo obuče RONILAČKE JEDINICE ŽANDARMERIJE u ekstremnim uslovima (VIDEO)

Ronjenje i rad u hladnoj mutnoj vodi spada u najzahtevnije i najteže zadatke specijalnih jedinica policije i vojske. Reporter Nacionalnog dnevnika TV Pink Mladen Mijatović je na Zaovinskom jezeru ispratio deo obuke ronilačke jedinice Žandarmerije i njihov rad na velikim dubinama pod punom opremom.

U trenutku kada temperatura vode padne na četiri ili pet stepeni svaki ulazak u reku ili jezero nosi veliki rizik. Upravo zato zimska obuka je jedan od najvažnijih i najzahtevnijih segmenata rada ronilačke jedinice Žandarmerije.

Ronioci Žandarmerije u ovako teškim uslovima izvode pretrage dna, tragaju za dokazima, predmetima krivičnih dela, pronalaze i spasavaju nestale i pronalaze i izvlače na površinu tela utopljenika.

Svaki pokret mora biti precizan jer hladnoća smanjuje pokretljivost, operativnost i povećava potrošnju kiseonika.

- Policijski sklužbenici ronilačke jedinice Žandarmerije nalaze se na Zaovinama gde realizujemo obuku u zimskim uslovima... Ova obuka nam je veoma važna kako bismo zadatke koji nas čekaju u ovakvim uslovima realizovali na što bolji način - rekao je Bojan Žkrbić, komandant ronilačke jedinice Žandarmerije.

Preciznost, obuka i timski rad ključ su svakog zarona u ekstremnim meteorološkim uslovima. Obuka se realizuje pri veoma niskim temperaturama vode i uslovima smanjene vidljivosti, što zahteva izuzetnu uvežbanost, fizičku spremnost i mentalnu snagu, kao i stabilnost ronilaca.

Zimsko ronjenje zbog ekstremnih uslova traje kraće od redovnog, najčešće do 30 minuta, a svaki zaron nadgleda medicinski tim.

Ronilačka jedinica je opremljena najsavremenijom opremom potrebnom za realizaciju zadataka. U zimskim uslovima ronioci koriste takozvana suva odela.

- Ronjenje u ekstremno hladnim vodama je jedan od najzahtevnijih vidova ove profesije, neophodna je maksimalna psiho-fizička spremnost i obavezno je poštovanje svih pravila i propisa jer i najmanja nepažnja ili greška može dovesti do fatalnih posledica po ronioca i njegovog para - rekao je sa terena Mladen Mijatović.

Autor: Marija Radić