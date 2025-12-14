PENZIONERIMA JE OVO VAŽNO Zvanična informacija o povećanju penzija

Prema zakonskoj formuli, penzije su od 1. decembra 2025. povećane za 12,2 odsto, čime će se obezbediti realan rast penzijskih primanja. Penzije će biti isplaćene pre Božića, odnosno početkom januara 2026. godine.

To znači da će prosečna penzija u decembru ove godine dostići 485 evra. Podsećamo da je penzija 2012. godine iznosila 204 evra, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje istakniču da su penzije za decembar 2025. godine svim korisnicima penzija ali i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primanja su uvećana za 12,2 procenta. Korisnicima će ovako usklađeni iznosi penzija i novčanih naknada biti isplaćeni u januaru 2026. godine, ranije je zvanično potvrđeno iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO).

Što se tiče rasta penzija u poslednjih nekoliko godina, nakon što je ukinut Zakon o privremenom načinu isplate penzija (u oktobru 2018) i završen proces fiskalne konsolidacije, prosečne penzije su rasle sledećom dinamikom: u 2018. godini 5,9 odsto, zatim u 2019. 4,1 odsto. Indeksacijom od 1. januara 2020. penzije su uvećane za 5,4 odsto, a potom od januara 2021. godine za još 5,9 odsto. U januaru 2022. porasle su za 5,5 odsto, još devet odsto od 1. novembra 2022, potom od 1. januara 2023. godine 12,1 odsto. Onda su porasle 5,5 odsto od oktobra 2023. i 14,8 odsto od januara 2024. godine. Poslednje povećanje je bilo 10,9 odsto, počev od 1. decembra 2024. godine.

Takođe, država je u periodu od 2020. isplatila oko 650 evra na ime jednokratnih davanja za najstarije, prenosi Politika.

