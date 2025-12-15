JUTRO TMURNO, DAN HLADAN, ALI OD OVOG DATUMA SVE SE MENJA! Kreće meteo rolerkoster i vreme koje uopšte ne liči na decembar! Danas će vas mučiti ove 3 tegobe

Jutro u Srbiji maglovito i oblačno u nizijama i duž reka, a u ostalim krajevima pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura će biti od -5 do tri, dok će najviša biti od tri do 10 stepeni.

Danas ujutro i pre podne u nizijama, duž rečnih dolina i po kotlinama magla i niska oblačnost, koja će se ponegde na severu zemlјe zadržati veći deo dana.

U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni. Uveče i u toku noći ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

Vreme u Beogradu

Jutro u Beogradu i pre podne oblačno, ponegde sa maglom, a posle podne se očekuje razvedravanje.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura će biti od -1 do jedan, dok se najviša dnevna očekuje oko sedam stepeni.

Narednih dana suvo, stabilno i malo toplije vreme s ređom pojavom magle.

Od utorka do kraja sedmice suvo, stabilno i toplije. Magla se, kao lokalna pojava, očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, biti i sunčanih perioda.

Bioprognoza

Nepovolјne biometeorološke prilike za astmatičare, cerebrovaskularne i srčane bolesnike, kao i nervno labilne osobe. Reumatski bolovi, depresija i smanjenje radne sposobnosti su očekivane meteoropatske reakcije. Savetuje se adekvatno odevanje zbog niskih jutarnjih temperatura vazduha.

