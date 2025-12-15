Šta se dešava sa temperaturom u Srbiji? Neverovatan skok: Jutros minus 9, sada plus 10 stepeni

Širom Srbije jutros je bilo maglovito i vrlo hladno, au Sjenici je mereno -9 stepeni. U Kuršumliji je bilo -5, u Zaječaru -4, a širom južne, zapadne i istočne Srbije od -3 do 0°C. U severnim i centralnim predelima Srbije bilo je od 0 do 2°C, u Beogradu 1°C.

U ovom času magla se zadržava nad Vojvodinom, Mačvom, Metohijom i kotlinama zapadne i jugoistočne Srbije.

U ovim maglovitim predelima trenutne temperature se tek 1-2°C, u Požegi je 0°C. U ostalim predelima Srbije je sunčano i temperature se kreću od 3 do 9 stepeni, u Beogradu je 6°C. Inače, posle dužeg vremena magla se podigla i u Beogradu i sada je sunčano.

U predelima sa maglom upravo ona sprečava jače hlađenje, ali sprečava i zagrevanje, pa se temperatura skoro i ne manja tokom dana. Istovremeno, u predelima sa vedrim vremenom, noću i ujutro je jače izračivanje i hlađenje vazduha, tokom dana jače zagrevanje, pa se beleže i velike temperaturne razlike.

Ono što je najinteresatnije jeste da je trenutno najtoplije u Sjenici sa čak 10 stepeni, što je čak 19 stepeni viša temperatura nego jutros u 7 sati kada je mereno -9°C. Nakon Sjenice, najtoplije je na Kopaoniku sa 8°C.

Dakle, može se primetiti da su temperature i danas više na većim visinama nego u nizijama, što znači da preovladava temperaturna inverzija, odnosno da temperatira vazduha raste sa visinom.

Nakon sunčanog dana, temperura će sa zalaskom sunca biti u celoj Srbiji u padu, pa se noćas i u utorak ujutro u svim predelima očekuje mraz. Temperatura će se kretati od -5 na jugu do 0°C na severu Srbije, u Sjenici i do -10 stepeni.

Glavnina ledenog vazduha nalazi se nad istokom i severoistokom Evrope i Rusijom, uz maksimalne temperature i ispod -10 stepeni, na severu Rusije i ispod -20°C.

Srećom, ova vazdušna masa zadržavaće se daleko od Srbije, a narednih dana sa juga i sa Mediterana prema našem području očekuje se priliv toplije vazdušne mase, uz temperature i do 15 stepeni.

Autor: S.M.