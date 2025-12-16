PREOKRET VREMENA U SRBIJI BAŠ PRED NOVU GODINU! Evo šta nam stiže, spremite se

Nastavlja se i dalje stabilno i suvo vreme. Magla i dalje prekriva nizije, doline i kotline, pa tako i gradove, dok je u brdsko-planinskim predelima vedro.

Popodne će biti znatno više sunca, uz podizanje magle, dok će se magla i dalje zadržavati uglavnom u Vojvodini.

Od sutra toplije, ali i više oblačnosti.

U noći ka četvrtku i u četvrtak ujutro kiša se očekuje ponegde na severu Srbije.

Narednih dana otopliće i maksimalna temperatura biće i do 15 stepeni, a potom će se kretati uglavnom oko 10.

Prema trenutnim prognozama, pred sam kraj ove godine očekuje se zahlađenje. Maksimalne temperature opale bi na oko 5 stepeni, što su prosečne temperature za ovo doba godine, a ujutro bi bila mraza.

Kada je reč o padavinama i snegu, više tome u narednim objavama, jer dosadašnji proračuni govore o suvom zahlađenju sa severoistoka.

Dakle, sve do pred kraj ove godine očekuje se suvo i natprosečno toplo vreme, a ovogidšnji decembar već sada jedan je od najsušnijih ikada.

Autor: Iva Besarabić