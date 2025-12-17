OVO MNOGI VERNICI ZABORAVLJAJU: Sveće se ne pale samo za žive i mrtve, već i za njih

Veliki broj pravoslavnih vernika zaboravlja u crkvi da pored sveća za žive i mrtve, zapale i sveće za spasenje onih koji im ne žele dobro.

Sveštenik Aleksandar Praščević podelio je snažnu poruku o praštanju i unutrašnjem miru koja se brzo proširila društvenim mrežama.

- Kada palite sveće, molim vas da jednu sveću namenite za zdravlje i spasenje onih koji vas mrze, koji vam zavide i koji su vas povredili u životu. Tako se čuvate i štitite od zla, kako onog unutrašnjeg, tako i onog spoljašnjeg - rekao je otac Praščević.

Njegove reči, jednostavne a duboke, podsećaju koliko su molitva, praštanje i mir u srcu važni.

Otac Aleksandar Praščević poznat je po svojim jednostavnim, ali dubokim porukama koje dodiruju srca mnogih vernika.

Njegova poruka dirnula je mnoge, jer nas podseća da molitva nije samo za one koje volimo, već i za one koji su nas ranili, upravo tu počinje istinsko izlečenje duše.

"Hvala oče Aleksandre, eto to nisam znala, uradiću to prvom prilikom", "Mene je baka učila da uvek zapalim sveću i onima kojima nema ko da zapali, ali i onima koji mi ne žele dobro", "Palim sveću za neprijatelje svoje, ali samo da Božija volja bude i ostane iznad njihove", glasili su samo neki od komentara.

Autor: Iva Besarabić