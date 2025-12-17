Koliku penziju će dobiti oni koji su bili angažovani na primremenim poslovima: Dva su osnova koja prave razliku

Mnogi zaposleni u Srbiji poslednjih godina rade na privremenim i povremenim poslovima i pitaju se kako će taj rad biti uračunat u penzijski staž. Važno je znati pod kojim uslovima se ti poslovi priznaju i kako doprinosi za PIO utiču na vaš staž. Da bi se staž registrovao za osobe koje su angažovane na privremenim i povremenim poslovima, neophodno je da su uredno prijavljeni na osiguranje, kao i da su za njih plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Privremeni i povremeni poslovi mogu se obavljati i sa punim i sa nepuniim radnim vremenom, kod jednog ili više poslodavaca do punog radnog vremena.

1. Pun mesec kod jednog poslodavca: Ako se poslovi obavljaju kod jednog poslodavca sa punim radnim vremenom ceo mesec ili deo meseca u kontinuitetu, u staž osiguranja se priznaje ceo mesec, uključujući subote, nedelje i praznike, pod uslovom da je doprinos za PIO plaćen na osnovicu koja odgovara ugovorenoj naknadi (ili najmanjoj osnovici ukoliko je ugovorena naknada manja od najniže osnovice).

2. Nepun mesec ili rad sa prekidima: Ako se poslovi rade delimično, sa prekidima ili nepuni radni dani, u staž osiguranja priznaju se samo radni dani, a ne subote, nedelje i praznici, ukoliko u tim danima nije radilo. U ovom slučaju, doprinos za PIO mora biti plaćen najmanje na srazmerni iznos najniže osnovice za vreme provedeno na radu.

Važno je napomenuti da nije neophodno da sami nosite dokumentaciju u Fond PIO, ukoliko je poslodavac uredno prijavio vaše osiguranje i platio doprinose. Međutim, dobro je čuvati ugovore o radu i potvrde o uplatama doprinosa, kako biste uvek mogli da dokažete svoj staž.

Autor: A.A.