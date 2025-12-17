Uz Penzionersku karticu jeftinija praznična korpa

Projektom Penzionerska kartica RF PIO, koji se realizuje pod sloganom „Računajte da uvek mislimo na vas”, penzionerima je omogućeno da na 6.500 lokacija u Srbiji ostvare popuste pri plaćanju roba i usluga.

Fond PIO je sporazume o saradnji potpisao sa više od 900 partnerskih firmi, a kako su praznici vreme darivanja i pažnje, Fond je pokrenuo i posebnu akciju kako bi penzionerima – svojim korisnicima omogućio da predstojeće slave i praznične dane provedu prijatnije i bezbrižnije.

U periodu od 15. decembra do 15. januara, u saradnji sa prijateljima akcije – trgovinskim lancima „Aman” i „Tehnomanija”, omogućili smo penzionerima dodatne svakodnevne popuste za brojne artikle, ukoliko plaćaju uz Penzionersku karticu Fonda PIO.

„Aman” je ponudio prazničnu korpu jeftiniju za 15 procenata korisnicima penzija koji, u periodu od 15. decembra do 15. januara, kupuju robu uz Penzionersku karticu u njihovim prodajnim objektima širom Srbije.

U korpi su konditorski proizvodi, kafa, testenine, voda, vino, sokovi, čokolade i drugi artikli.

Korisnici Penzionerske kartice moći će u prodajnim objektima „Tehnomanije” širom Srbije da računaju na sniženja od 15 do čak 50 odsto. Pojedinačni tipovi proizvoda, kao što je mikser snižen je 50%, blender 49 odsto, televizori 37 procenata, veš mašina 31 odsto, šporet i frižider 27, a svi modeli pegli i usisivača 25 odsto.

Za penzionere koji prinadležnosti primaju preko Banke Poštanska štedionica dodatna pogodnost je kupovina u Tehnomaniji na 12 rata bez kamate.

Fond PIO nastoji da bude oslonac i podrška penzionerima u svakom trenutku i to ne samo kada je povećanje penzija u pitanju, već i kada ima mogućnost da kroz druge akcije omogući kvalitetniji život svojim korisnicima. Dobrobit penzionera je prioritet i zato nastavljamo sa akcijama novih

popusta uz Penzionersku karticu, uz moto – računajte da uvek mislimo na vas!

Autor: S.M.