Učenici Pete beogradske gimnazije od ponedeljka u matičnoj zgradi

Učenici i nastavnici, kao i nenastavno osoblje Pete beogradske gimnazije od ponedeljka, 22. decembra, vraćaju se u matičnu zgradu, čime će nastava u ovoj školi biti u potpunosti normalizovana, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete.



Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da se nakon sedam nedelja blokade, i više od dve nedelje utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za nezakonitu blokadu, Peta beogradska gimnazija vraća u obrazovno-vaspitni sistem u Republici Srbije u punom kapacitetu.

"Nastavni proces je spašen nastavnim aktivnostima u dve osnovne škole i đaci će imati zakonito završeno prvo polugodište", rekao je on.

Stanković se u ime Ministarstva zahvalio direktorima, nastavnicima i đacima dve škole u kojima je privremeno organizovana nastava za učenike Pete beogradske gimnazije na solidarnosti koju su pokazali.

"Ističemo da je cilj Ministarstva isključivo institucionalna normalizacija u Petoj beogradskoj gimnaziji i predan rad svih nastavnika i uprave na vraćanju ugleda škole", rekao je on i dodao da je poruka Ministarstva prosvete jasna - snažno zalaganje za autonomiju vaspitno-obrazovnog procesa i striktno odvajanje politike od prosvete.

Istakao je da smatra da bi to trebalo da bude zajednički cilj svih - Ministarstva, uprave, nastavnog osoblja, đaka i njihovih roditelja.

"Izbor novog direktora biće organizovan u najkraćem zakonom predviđenom roku, a preferenca Ministarstva je da bude ličnost iz kolektiva. Peta beogradska gimnazija ne bi trebalo da bude političko-medijsko bojno polje, već ustanova znanja, mesto na kome se razvijaju veštine, podstiče radoznalost i izgrađuje karakter đaka i stvaraju budući slobodni i odgovorni građani. U ime Ministarstva prosvete pozivam sve da zajedno radimo na ovim ciljevima", rekao je Stanković.

"Nastavni proces je spašen nastavnim aktivnostima u dve osnovne škole i đaci će imati zakonito završeno prvo polugodište", rekao je on.

Stanković se u ime Ministarstva zahvalio direktorima, nastavnicima i đacima dve škole u kojima je privremeno organizovana nastava za učenike Pete beogradske gimnazije na solidarnosti koju su pokazali.

"Ističemo da je cilj Ministarstva isključivo institucionalna normalizacija u Petoj beogradskoj gimnaziji i predan rad svih nastavnika i uprave na vraćanju ugleda škole", rekao je on i dodao da je poruka Ministarstva prosvete jasna - snažno zalaganje za autonomiju vaspitno-obrazovnog procesa i striktno odvajanje politike od prosvete.

Istakao je da smatra da bi to trebalo da bude zajednički cilj svih - Ministarstva, uprave, nastavnog osoblja, đaka i njihovih roditelja.

"Izbor novog direktora biće organizovan u najkraćem zakonom predviđenom roku, a preferenca Ministarstva je da bude ličnost iz kolektiva. Peta beogradska gimnazija ne bi trebalo da bude političko-medijsko bojno polje, već ustanova znanja, mesto na kome se razvijaju veštine, podstiče radoznalost i izgrađuje karakter đaka i stvaraju budući slobodni i odgovorni građani. U ime Ministarstva prosvete pozivam sve da zajedno radimo na ovim ciljevima", rekao je Stanković.

Autor: S.M.