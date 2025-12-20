Važno upozorenje za vozače u Srbiji u subotu 20. decembra

Svi putevi u Srbiji su prohodni, a vozačima se savetuje dodatni oprez u vožnji tokom jutarnjih sati kada magle ima u većem delu zemlje, a na pojedinim saobraćajnicama moguća je i pojava poledice, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, navodi se u saopštenju Javnog preduzeća "Putevi Srbije" (JPPS).

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja, državni putevi II prioriteta održavanja i putni pravci III prioriteta održavanja su prohodni i na njima nema snega, saopštilo je JP "Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Kod Zaječara su mogući učestali odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

I ovoga jutra magle ima na skoro svim putnim pravcima u Srbiji - kod Obrenovca, Uba, Takova, Lajkovca, Preljine, Pirota, Kruševca, Vrnjačke Banje, Sombora, Horgoša, Bezdana, Ivanjice, Novog Pazara, Raške, Gornjeg Milanovca, Kraljeva, Kučeva, Majdanpeka...

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JPPS savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

"Putevi Srbije" apeluju da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: D.Bošković