SNEG I LED ĆE OKOVATI SRBIJU! Zima stiže tačno po kalendaru, ovo je datum kad će da SMRZNE

Od noći između 25. i 26. decembra očekuje se početak snežnih padavina u Srbiji, najavio je prognostičar Ivan Ristić

Prema aktuelnim prognozama, raste verovatnoća da Balkan zahvati jače zahlađenje uz sneg i led. Razlog za to je formiranje blokade nad Atlantikom, uslovljene snažnim zapadnim vetrovima sa područja Amerike, zbog čega se glavnina meteoroloških dešavanja premešta iznad našeg regiona.

Nad Balkanom se prognozira sudar hladnog i suvog arktičkog vazduha sa toplim i vlažnim mediteranskim, što u zimskom periodu donosi snežne padavine i poledicu.

Od 26. decembra sledi izraženiji ulazak u zimski režim vremena. Biće hladno, uz pojavu jutarnjih mrazeva, a sneg će povremeno padati u većem delu regiona. Zahlađenje će biti postepeno, ali primetno, uz stabilno niske temperature, piše Ristić.

Prema prognozama IRIE AIFS modela, od 27. decembra započinje pravo zimsko vreme. Očekuje se nastavak hladnog perioda, uz povremene snežne padavine i zadržavanje zimskih uslova tokom dana i noći.

Pred sam kraj godine, oko 29. decembra, snažan anticiklon trebalo bi da zauzme svoje mesto iznad Velike Britanije, čime će se dodatno učvrstiti dotok hladnog vazduha ka našem području. To će označiti početak stabilnijeg, ali osetno hladnijeg perioda, sa povremenim snegom i pravim zimskim ambijentom do kraja decembra, zaključuje Ristić.

Autor: D.Bošković