U ova dva dana najveće su šanse za sneg: Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva prognozu za Novu godinu

Nemamo na vidiku ozbiljnu zimu!

Poznati meteorolog Nedeljko Todorović najavio je da nas krajem decembra očekuju manje količine snežnih padavina, ali bez dužeg zadržavanja. Kako je istakao, pred nama je tipična zima, ali bez većih hladnoća, dok će temperature do kraja meseca biti iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Todorović je kazao da nas već od utorka uveče očekuje novo naoblačenje sa Sredozemlja i blagi pad temperature.

Kakvo vreme nas očekuje za Novu godinu

„Ovo zahlađenje oko Nove godine počinje od 26. decembra. Malo snega moguće je 27. decembra, ali veća je verovatnoća 28. i 29. decembra, pa bi se zatim vreme primirilo i razvedrilo. Zatim, 30. i 31. decembra, možda i početkom januara, očekuje se porast temperature pred sledeće naoblačenje koje bi moglo doneti novu kišu ili eventualno sneg“, rekao je Todorović.

Kako je dodao, od 26. decembra pristiže nešto hladniji vazduh koji će doneti nižu dnevnu temperaturu – oko četiri do pet stepeni Celzijusa.

„Očekuje nas i malo kiše i snega, ali ne očekujem ozbiljne padavine. Čist sneg bi bio verovatno u planinskim predelima, možda već u petak, ali sve su to slabe i male količine. Poslednja dva, tri dana decembra i prva dva, tri dana januara temperatura će biti oko prosečnih vrednosti“, objasnio je Todorović.

Druga šansa za sneg, prema njegovim rečima, bila bi 5. i 6. januara, uoči Božića.



Autor: Dalibor Stankov