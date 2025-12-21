Vesna iz Šapca otvorila majčin krevet 10 dana posle njene smrti i umalo se onesvestila: Našla limenu kutiju sa 700.000 evra, a onda je usledilo nešto neočekivano

Žena iz Srbije pronašla je skriveni novac u evrima ispod kreveta svoje preminule majke

Kada joj je majka preminula, žena iz Srbije nije ni slutila kakvo će otkriće uslediti. Dok je sređivala sobu i podizala posteljinu sa francuskog ležaja, pronašla je pravo bogatstvo – uredno složene novčanice u evrima. U prvom trenutku mislila je da joj se priviđa, ali kada je ponovo pogledala, shvatila je da se ispod kreveta nalazio novac koji je generacijama bio skrivan.

Od velike tuge za majkom, kako kaže, danima je pila zbog čega je u prvi mah, nakon što je našla novac mislila da halucinira. Međutim, kako se kasnije ispostavilo, pronašla je u limenoj kutiji oko 700.000 evra u apoenima od 100 i 200 evra.

Nije znala šta će da radi sa parama

"Posle mamine smrti, deset dana nisam htela ništa po kući da diram. Ali dođe trenutak kad moraš. Podigla sam čaršav sa gumom i ugledala nešto složeno ispod. U prvom momentu sam pomislila da mi se priviđa, ali kada sam se štipnula i ponovo pogledala, videla sam da su to prave pare – sve u evrima!", ispričala je žena iz Srbije u jednoj Jutjub emisiji.

Srpkinja koja ima rodbinu u Nemačkoj, bila je šokirana količinom novca i nije znala kako da reaguje. "Pare su bile uredno složene, nisu bile u kesama, samo poređane. Nisam mogla da verujem. U tom trenutku sam se pitala – šta sada da radim sa svim tim novcem?"

Život joj se promenio preko noći

Ona priznaje da je nakon pronalaska novca njen život krenuo u neočekivanom pravcu. "Prvo sam mislila da kupim nekretninu, ali onda sam shvatila – nemam decu, nemam porodicu, šta će mi to? Onda je krenulo ludilo – odjednom svi imaju neke ideje, biznise, potrebe... Počela sam da dajem novac ljudima koji su me ubeđivali da im treba za nešto važno."

Kako kaže, nije mogla da odoli da ne pomogne ljudima oko sebe. "Znali su da dobijam novac iz Nemačke, da ne radim, i odjednom su svi imali neke predloge – ajmo tamo, ajmo ovamo. Počela sam da kupujem stvari sebi, ali i drugima. Odem po patike, kupim i nekome drugom. Pare su pare – lako se troše."

Pare dolaze, ali i odlaze

Žena danas priznaje da je mogla pametnije da raspolaže pronađenim novcem. "Kažu – ne može da se potroši. Dajte nekom pravom da vidite kako može. Novac lako dođe, ali još lakše ode.", rekla je.

Autor: D.Bošković