Braća čistila tavan posle smrti majke: Našli BLAGO vredno 8 MILIONA EVRA

Tri brata iz Kalifornije čistila su tavan posle smrti majke, očekujući tek stare kutije i porodične uspomene. Međutim, ono što su pronašli potpuno im je promenilo život.

U kutiji je stajao savršeno očuvan strip o Supermanu iz 1939. godine, koji je kasnije prodat za gotovo osam miliona evra, postavivši novi svetski rekord. Priča je odmah privukla ogromnu pažnju kolekcionara i ljubitelja pop kulture, a aukcijska kuća Heritage ovaj primerak naziva – utelovljenjem kolekcionarske vrednosti.

Majčina zaostavština tako se pretvorila u neočekivano bogatstvo: prvo izdanje „Supermana“ iz 1939. godine prodato je na aukciji u Njujorku za neverovatnih 9,12 miliona dolara, odnosno 7,98 miliona evra. Nikada do sada nije plaćen veći iznos za jedan strip. Dosadašnji rekord držalo je prvo izdanje „Action Comicsa“ iz 1938. godine, prodato za oko 7 miliona dolara (6,08 miliona evra). Novi rekorder nadmašio ga je za više od dva miliona dolara.

Godinama zaboravljen u kutiji

Kako piše New York Times, ovaj izuzetno vredan primerak decenijama je stajao potpuno zaboravljen u običnoj kartonskoj kutiji na tavanu porodične kuće u Kaliforniji. Tri brata su znala da je njihova majka sakupljala stripove, ali nikada nisu imali uvid u celu zbirku – niti su naslućivali da među starim stvarima leži pravi kolekcionarski dragulj.

Strip je predat aukcijskoj kući Heritage, gde su, prema zvaničnom saopštenju, stručnjaci bili šokirani njegovim stanjem. Iz Heritagea su poručili: – Ovaj primerak smatra se utelovljenjem kolekcionarske vrednosti.

Naveli su i da je reč o najbolje ocenjenom, nerestauriranom izdanju Supermana koje su ikada ponudili na aukciji. Zbog toga je licitacija bila izuzetno napeta, a aukcija, koja je prenošena uživo na internetu, privukla je kolekcionare iz celog sveta.

Autor: Marija Radić

