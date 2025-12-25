AKTUELNO

Društvo

Đurđević Stamenkovski: U 2026. godini nastavljamo da gradimo Srbiju po meri porodice

Izvor: Pink.rs, Foto: Katarina Mihajlović ||

Na teritoriji Opštine Grocka, u 2026. godini, izgradićemo inkluzivna igrališta“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prilikom svečanog otvaranja igrališta izgrađenog kod OŠ „Aleksa Šantić“ u Kaluđerici, gde je deci podelila novogodišnje paketiće.

Kako je navela, ta novoizgrađena igrališta biće dostupna i dečici sa smetnjama u razvoju, odnosno osobama sa invaliditetom.

Foto: Katarina Mihajlović

„Želimo da gradimo inkluzivno društvo u kojem će biti prostora za sve. Ovde u Kaluđerici do sada nije bilo prostora ovakvog tipa za igru. Čini mi se da je ovo igralište najlepše, ne samo na području Grocke, već u čitavom Beogradu“, istakla je ministar.

Foto: Katarina Mihajlović

Ona je naglasila da je ovo igralište veličine 560m kvadratniih i da je prilagođeno, pre svega deci manjeg uzrasta i deci koja pohađaju školu.

Foto: Katarina Mihajlović

Navela je da je igralište izgrađeno kroz saradnju Ministarstva i Opštine Grocka.

„Nastavljamo da gradimo Grocku, Beograd i čitavu Srbiju po meri porodice“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Katarina Mihajlović

