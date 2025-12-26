NOVI VIRUS KOJI HARA SRBIJOM KOD DECE DOVODI DO FRASA I PENE NA USTIMA! Alarmantno stanje u vrtićima, ako se jave ovi simptomi - HITNO KOD LEKARA!

Mutirani virus gripa hara Srbijom! Ispraznio je škole i vrtiće, dok su ambulante prepune dece s temperaturama i do 40 stepeni, koje traju i po deset dana.

Pedijatar dr Saša Milićević, rekao je da virusi stalno mutiraju jer virus kada uđe u ćeliju, on se razmnožava i napravi mutaciju.

- Zbog te mutacije, naš imunološki sistem ne može da prepozna taj virus. Ima ih sada zaista mnogo. Svaki virus može da bude supervirus. Visoka temperatura je pristutna kod dece, kašalj, dete neće da jede, nekad je prisutna i dijareja - kaže Milićević za Kurir i dodaje:

- Epidemiološki podatak je veoma važan, da li neko od roditelja ima grip možda su u pitanju i baka i deka. U vrtiću su deca u bliskom kontaktu i u fazi inkubacije, kada se još nisu razbolela a već mogu da šire taj virus gripa. Zatim i korona je tu prisutna. Ti gripovi se lako šire i vrlo brzo utiču na imunološki sistem.

Mališani najviše izloženi ovom virusu

Milićević dodaje da su deca vrtićkog uzrasta najviše izložena ovom virusu. A male bebe nikako ne treba ljubiti blizu lica i u ruku kako im ne bismo preneli infekciju:

- Deca u vrtiću nemaju dovoljno razvijen taj imunološki sistem, ali su u bliskom kontaktu, stavljaju ruke u usta, razmenjuju igračke, a starija deca piju iz iste limenke, koriste jedan vejp. Nekako je taj vrtićki uzrast opet najizraženiji. Uz lek protiv povišene temperature će to biti u redu. Antibiotik ukoliko je bakterija i ukoliko ga preporuči lekar.

- Jedan mali procenat deteta će dobiti fras, jedno neprijatno stanje, kada dete pri visokoj tempraturi ukoči pogled, ima treskanje, nekad se umokri a pojavi se čak i pena na ustima. To je neprijatno stanje koje samo od sebe prođe. Treba prvo dete raskomotiti, okrenuti na stranu da slučajno ne udahne povraćajni sadržaj, a ako ne prođe samo onda se treba javiti lekaru.

Kaže i da se do tri dana čeka da se ode kod lekara, ali pod uslovom da dete nema neku hronično oboljenje, koje ga već opterećuje i ako dete nije imalo fras o kom smo i pričali:

- Ako je dete imalo fras, morate se ranije javiti lekaru je postoji mogućnost od ponavljanja. Fras se javlja od 6 meseci do četvrte godine. Ako dete ne jede, to nije ništa strašno, ali ako odbija da pije tečnost - to može biti veoma opasno. Što je dete manje, to više tečnosti treba da unosi. Ako je beba bolesna, ne treba da prekida dojenje. Ne sme da dođe do dehidracije.

