LEPE VESTI ZA NOVU GODINU: Rastu prosečne penzije i plate, minimalac skače na 650 evra

Izvor: Novosti, Foto: Pixabay.com, Pink.rs ||

Ministar finansija Siniša Mali bio je danas govorio o svim aktuelnim temama i sumirao rezultate u 2025. godini.


Mali ističe da država misli na svoje građane i da to pokazuje na najbolji mogući način.

"Prosečna penzija biće 490 evra. Za trećinu su povećane plate u prosveti, za skoro 20 odsto su povećane plate u zdravstvu. U oktobru je minimalna zarada bila 500 evra, a sada u januaru će biti 551 evro. Do kraja godine idemo za minimalnom zaradom od 650 evra. Imamo punu zaposlenost, preko 51 odsto", rekao je Mali, piše B92.

"Prosečna plata u decembru biće preko 1.000 evra", istakao je Mali.

"Imali bismo i veće povećenja plata i penzija da nismo imali blokade", rekao je Mali.

Autor: D.Bošković

