'OBUKU PROĐE OD 15 DO 20 ODSTO POLAZNIKA' MLADEN MIJATOVIĆ PRISUSTVOVAO 'DRILU' Evo kako izgleda selektivna obuka za Žandarmeriju - Kandidati moraju da prođu BROJNA testiranja (FOTO)

Savladavanje nepristupačnog terena sa improvizovanim metalnim i vodenim preprekama pod visokim nivoom adrenalina i pritiska koji stvaraju dimne i šok bombe, rafali manevarske municije ispaljene iz vatrenog oružja, jedan je od zadataka sa kojim se suočavaju kandidati na prijemu za Žandarmeriju.

Reporter TV Pink Mladen Mijatović imao je priliku da prisustvuje ni malo lakoj selektivnoj obuci kandidata koji su se prijavili za konkurs.

Selekciona obuka ili dril je proces koji traje 21 dan, i pohađaju ga kandidati koji su se prijavili na konkurs, a zatim prošli određene bezbedosne provere, medicinske preglede fizička i druga testiranja.

Za vreme drila proveravaju se psihičke i fizičke sposobnosti kandidata u stresnim situacijama. Sve aktivnosti kontrolušu iskusni instruktori Žandarmerije.

Razne vežbe pod opterećenjem,minimalno spavanje, uzbune i još mnogo toga prolaze polaznici kako bi bili spremni da odgovore na svaki zadatak koji se u realnom vremenu pred njih postavi.

Borbeni marš od najmanje 30 kilometara sa kompletnom opremom završna je vežba za polaznike selekcione obuke.

Kako reporter Mladen Mijatović kaže, statistika pokazuje 15 do 20 odsto kandidata uspešno završi selekcionu obuku.

Kandidati tokom obuke na terenu i u učionicama stiču razne veštine, prijemom najboljih kandidata, koji prođu zahtevnu obuku, Žandarmerija dobija policijske službenike koji nastavljaju svoje dalje usavršavanje za sve vrste zadataka i izazova.

- Dolaskom mladih policijskih službenika koji su prošli iscrpljujuću obuku, građani Srbije u potpunosti mogu da imaju poverenja u njih, i da se osećaju bezbedno - rekao je potpukovnik Ivan Valjarević.

Za poslednji konkurs prijavilo se 1280 kandidata za 180 radnih mesta, što je dokaz da se mladi interesuju za ovakvu vrstu posla.

- Zahvaljujući državi, rukovodstvu, koje ulaže u žandarmeriju, nabavkom savremenih vozila, opreme, naoružavanju, najmodernije uniforme, mogu da kažem da je danas Žandarmerija savremena jedinica spremna za sve zadatke i izazove koje se pred nju postave - rekao je Valjarević.

Autor: D.Bošković