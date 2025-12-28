'BILO JE PITANJE MINUTA DA LI ĆE PREŽIVETI' Renato Grbić o jučerašnjem spasavanju mladića: Sve je rešivo uz podršku bližnjih (FOTO)

Ugostitelj i alas Renato Grbić izjavio je danas, nakon što je 34. put sprečio nečije samoubistvo na Dunavu, da je svaki problem rešiv, kao i da sve može da se reši uz podršku prijatelja i porodice.

On je to rekao povodom poslednjeg spasavanja mladića (21) koji je u subotu pokušao samoubistvo skokom sa Pančevačkog mosta i rekao da mu je komšija javio da je ugledao siluetu u vodi dok je prelazio most, nakon čega je Grbić odmah seo u čamac i pošao u potragu za utopljenikom.

"Nisam mogao da upalim motor dugo jer je zima i hladno je, i kada sam došao na pola Dunava, video sam na vodi neke obrise - a ja, još u ovim godinama (64), slabije vidim na daljinu - kako sam prišao na par metara samo sam video siluetu, lice koje je iznad vode. Dečko uzima zadnje atome vazduha da bi opstao", ispričao je Grbić za Tanjug, dodavši da je bilo pitanje minuta da li će mladić preživeti.

"U tom trenutnku sam razmišljao - samo da mi ne potone. Bilo je pitanje minuta da li će preživeti i da li ću doći do njega da ga uhvatim", rekao je.

Grbić kaže da je, kada je uhvatio mladića za ramena kako bi ga izvukao iz vode, primetio da je već nastupila hipotermija, ali da je momak bio pri svesti.

"Ja sam mu prvo gurnuo glavu na stranu da bi izbacio vodu. Kad sam ga doveo do konobe, rekao sam mu da skine sve sa sebe, dao mu neke stvari svoje, suve da obuče, stavio dve-tri jakne na njega", rekao je.

Grbić je istakao da je nakon izlaska na obalu, mladić brzo zbrinut reakcijom Hitne pomoći, rečne policije i pripadnika MUP Palilula.

Grbić je otkrio i to da su ga kontaktitarali prijatelji i porodica mladića kako bi mu se zahvalili.

"Kažem, svaki je problem je rešiv, sve može da se reši uz podršku prijatelja, porodice. Mlad, jak organizam može da preživi sve to i nadam se da će biti dobro. Rekao sam porodici da ga dovedu malo da se vidimo, da nazdravimo za 'novi život' i da sedemo, popričamo malo. Bilo bi mi drago da ga vidim ponovno", rekao je.

Grbić, kojem je ovo 34. život koji je spasio na Dunavu, apelovao je na sugrađane da, kada uoče problem kod nekoga bližnjeg, bez obzira na godine, treba da sa tom osobom porazgovaraju jer se, kako kaže, ljudi odlučuju na suicid kada se osećaju kao da su odbačeni i da nemaju alternativu.

Mladić je zadobio teške povrede ali je u stabilnom stanju i oporavlja se.

Autor: Jovana Nerić