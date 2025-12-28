DA LI ĆE BADNJI DAN BITI NERADAN? Oglasili se i sindikati i poslodavci

Vlada Srbije je prošle nedelje uputila preporuku da Badnji dan bude neradan.

Međutim, taj datum nije propisan Zakonom o državnim i drugim praznicima, zbog čega ne predstavlja obavezu za poslodavce.

Upravo zbog toga u javnosti se pojavila zabuna da li je 6. januar zvanično neradan ili je odluka ostavljena na volju poslodavcima.

Građani sa kojima je ekipa Blic TV razgovarala nakon što je preporuka Vlade Srbije saopštena uglavnom smatraju da bi Badnji dan trebalo da bude neradni dan, jer se tog dana porodice pripremaju za Božić i obavljaju verske običaje.

"Badnji dan je najveći praznik"

Evo šta kažu građani o predlogu da Badnji dan bude neradni dan.

- Treba, jer je 6. januar naš veliki praznik, najveći praznik, najviše ga volim. Mlađe generacije, poput mojih unučica, o tome treba više da nauče.



- Moja profesija je slobodna, tako da nisam mnogo ugrožena tim državnim praznicima, ali mislim da je realno, zato što i ovako ljudi ne rade na Badnji dan, piše Blic.

Ipak, deo građana smatra da je dovoljan samo jedan neradni dan za Božić i da dodatni slobodan dan nije neophodan.

Poslodavci: "Nema obaveze, odluka je na firmama"

Iz Unije poslodavaca Srbije ističu da preporuka ne menja postojeći zakonski okvir i da poslodavci ne krše zakon ukoliko odluče da rade na Badnji dan.

- Ne mogu oni da odluče da li hoće da rade ili neće, zato što ovo nije državni praznik. On kao takav u zakonu ne postoji i sama činjenica da je preporuka ne obavezuje poslodavce da je prihvate ili ne - Jelena Jevtović iz Unije poslodavaca Srbije.

Kako navodi, firme koje su i ranijih godina prihvatale slične preporuke najverovatnije će to učiniti i sada, dok u delatnostima koje zavise od banaka i državnih institucija u praksi ionako dolazi do zastoja u radu.

Sindikati: Može doći do nepravilnosti

Sindikati upozoravaju da preporuka bez jasnih pravila može dovesti do neujednačene primene i problema sa pravima zaposlenih.

- U praksi ćemo imati probleme, jer se nekim službama odobri neradan dan, dok druge rade, a nisu dodatno plaćene. To dovodi do nepravilnosti i mogućnosti da poslodavci budu tuženi. Preporuka nikakav akt nije - zaključio je Aleksandar Radojević iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Ko će raditi, a ko ne na Badnji dan

Prema procenama, većina državnih organa i javnih preduzeća prihvatiće preporuku i neće raditi na Badnji dan. U privatnom sektoru odluka će zavisiti isključivo od poslodavaca, pa se očekuje da će deo firmi raditi normalno, dok će druge tog dana obustaviti ili skratiti rad.

Autor: D.Bošković