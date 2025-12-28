AKTUELNO

'MI NE BIRAMO BITKE, JER U SVAKOJ POBEĐUJEMO' Mladen Mijatović sa novosadskom Žandarmerijom: Ovako izgledaju simulacije borbi sa neprijateljem! (FOTO)

Foto: TV Pink Printscreen

Simulacija rovovske borbe kao i neposredan kontakt sa neprijateljem i odbrana od drona je najzahtevniji, najsloženiji i najteži zadatak koji obavljaju pripadnici novosadske Žandarmerije.

Reporter TV Pink Mladen Mijatović danas je posetio novosadsku Žandarmeriju.

Foto: TV Pink Printscreen

U zatvorenom, uzanom prostoru koristi se vatreno oružje i bojeva municija.

Koriste streljačko naoružanje, ručne i dimne bombe. Zaštita ljudi i odbrana od napada dronom uz upotrebu puške pumparice je poseban segment deo vežbe zbog sticanja iskustva za efikasan rad u potencijalno realnoj situaciji.

Pratnja i zaštita štićenog lica je jedan od zatataka Žandarmerije. Pripadnici taktički postupaju i na najbezbedniji mogući način i upotrebu balističke torbe, odbijaju napad i evakuišu štičenu ličnost.

Foto: TV Pink Printscreen

Deluje i tim za blisku borbu, koji napad prima na sebe i uz upotrebu maksimalne vatrene moći, pruža podršku timu koji evakuiše štićenu ličnost.

Potom sledi taktički prilazak i nasilan ulazak u objekat pripadnika specijalističke čete novosadskog odreda, oni stavljaju pod kontrolu objekat i lica u njemu koji su prethodno izveli napad na štićenu ličnost.

Koriste borbena vozila ''Lazar 3'' i ''M11'' koja su osmišljena i proizvedena u srpskim fabrikama.

Foto: TV Pink Printscreen

Komandatnt novosadskog odreda poručuje da pripadnici nisu nikada bili spremniji i snažniji.

- Veliku zahvalnost dugujemo rukovodstvu, državi,, čija nam je podrška pomogla da budemo opremljeni po najvećim svetskim standardima. Mi ne biramo bitke jer u svakoj pobeđujemo. Mi smo udarna pesnica naroda, čuvari zakona i ponos otadžbine. Za pretke, za budućnost, za Srbiju! Živela Srbija - rekao je komandant Radoslav Repac.

Autor: D.Bošković

