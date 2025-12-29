NOVOGODIŠNJA NOĆ HLADNA S MRAZOM, A EVO DA LI ĆE BITI I SNEGA: Najnovija vremenska prognoza, OVOG datuma sledi totalni OBRT

U Srbiji se očekuje hladna novogodišnja noć uz slab mraz, dok će od petka uslediti postepeno otopljenje i jačanje južnog vetra. RHMZ najavljuje i povremene padavine, kao i temperaturni rast tokom vikenda.

Uveče i u toku noći u celoj zemlji vedro i hladno. Vetar slab, promenljivog pravca, na istoku Srbije umeren i jak, zapadni i jugozapadni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Novogodišnja noć hladna uz slabiji mraz, od petka otopljenje

Kako je najavio RHMZ, sutra ujutru vedro uz slab i umeren mraz. Prolazno naoblačenje koje će pre podne zahvatiti severne i centralne, posle podne proširiće se na južne predele Srbije.

Ponegde se očekuje kratkotrajni pljusak snega, i to sa većom verovatnoćom pojave u Banatu, na istoku Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i jak zapadni i severozapadni, na istoku povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -9 do 0 °C, a najviša dnevna od 2 do 6 °C.

U sredu, 31. decembra, osetno hladnije. Pre podne na severu sunčano, u ostalim predelima oblačno, u oblasti Homolja povremeno sa slabim snegom. Posle podne novo naoblačenje sa severa, uveče i tokom noći u Vojvodini tek ponegde uz kratkotrajno provejavanje slabog snega, najavljuje RHMZ:

U novogodišnjoj noći pretežno oblačno, temperatura od -7 °C na jugu do 0 °C na severu zemlje, stoji u najavi.

U četvrtak, 1. januara, posle oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije.

Od petka, 2. januara, promenljivo uz umeren i jak južni vetar koji će ponegde dostizati i olujne udare i osetno toplije, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 10 do 16 °C, u zapadnoj Srbiji za vikend i do 18 °C. Kiša se mestimično očekuje u petak, kao i početkom sledeće sedmice, glasi najava RHMZ.

Autor: Marija Radić