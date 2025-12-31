AKTUELNO

Ana Grozdanović javno zahvalila Željku Mitroviću: 1.000 paketića u Nišu – ovako velikog čoveka nisam srela!

Foto: TV Pink Printscreen

Članica Glavnog odbora SPS-a Ana Grozdanović gostovala je u emisiji na TV Niš gde je uputila emotivnu i javnu zahvalnost Željku Mitroviću na svim humanitarnim akcijama, a posebno na podeli više od hiljadu novogodišnjih paketića mališanima u Nišu.

Grozdanović je istakla da poznaje mnoge ljude iz politike i biznisa, ali da je Mitrović jedini koji joj se obratio sa željom da pomogne ljudima:

„To je jedini čovek od kako sam ja na javnoj sceni koji je došao i pitao me – znam da radiš, da pomažeš ljudima, javi mi molim te kad treba nekome da se pomogne. Da ti budeš toliki čovek… Ja uglavnom jurim ljude da bi nekome pomogli. Zaista želim da mu odam veliko poštovanje i da svima kažem da treba da se ugledamo i budemo kao on.“

Dodala je da je podela 1000 paketića veliki gest, koji je obradovao mališane i njihove porodice:

„Želim da mu se zahvalim u ime svih Nišlija koji su dobili paketiće, jer 1000 paketića je zaista veliki broj - rekla je Grozdanović dodajući da je iznenađena koliko ga ljudi vole u Nišu.“

Autor: Dalibor Stankov

