'NEVIDLJIVI' RADARI POČINJU SA RADOM! Beležiće OVIH devet prekršaja, poznato i na kojim lokacijama po Srbiji: Kontrola stalna i potpuno automatizovana

Novi, takozvani "nevidljivi" ili "super radari", prema ranijim najavama MUP-a očekuju se da budu postavljeni od januara širom Srbije i to na kritičnim "crnim" tačkama, tačnije tamo gde je zabeležen najveći broj saobraćajnih nesreća.

Međutim, u pojedinim medijima osvanule su informacije da su oni uveliko postavljeni i počeli sa radom, dok Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije, otkriva šta je zapravo istina.

Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije, navodi za portal Autoinfo.rs da ove kamere snimaju čak 9 prekršaja.

Gde će se postaviti i šta će meriti

Stević naglašava da će se radari postavljati na mestima koja su do sada bila najrizičnija za saobraćajne nesreće, a kontrola će biti stalna i potpuno automatizovana.

Prema njegovim rečima postojeći radari na autoputu već mere prosečnu brzinu, ali novi radari donose širi spektar nadzora.

- Mi imamo portale na autoputu, oko 60 portala koji mere prosečnu brzinu. Ovo su sve načini gde uopšte prisustvo saobraćajnog policajca nije neophodno. Sada imamo nove radare na 99 crnih tačaka. Postavićemo ih u budućnosti, u nekoj skorijoj budućnosti, počećemo sa prvih 36 najrizičnijih deonica, stacionarne radare, koje će beležiti 9 prekršaja. Dakle, imaćemo tu i preticanje, važnost registracione nalepnice, odnosno registracije vozila, pojas, mobilni telefon, nepropisnu upotrebu, crveno svetlo, preticanje preko pune linije i nepropisnu brzinu.

Još uvek ne rade

Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije pojašnjava i da novi radari nisu počeli da rade u decembru i da se očekuje da budu u funkciji tokom januara.

Planirano je da se ovim kamerama pokrije oko 100 takozvanih "crnih tačaka" koliko ih, prema informacijama JP Putevi Srbije, imamo na našim putevima.

Za početak, sa po dve kamere biće pokriveno ukupno 15 mesta na kojima se češće dešavaju saobraćajne nezgode i tu će se prvenstveno kontrolisati trenutna i prosečna brzina kretanja.

"U januaru radari na 15 najkritičnijih deonica"

- Naša ideja je da ove kamere što pre pustimo u produkciju i nadamo se da ćemo već u januaru mesecu imati na 15 najkritičnijih deonica, postavljenih 30 kamera - ističe načelnik Lakićević.

Kako podseća, postojeći radari mere i trenutnu i prosečnu brzinu, tako da će se za jednu lokaciju koja može da bude od 400 m do dva ili tri kilometra, koristiti dva uređaja.

Evo šta stvarno snimaju

Kao što su već istakli i Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije i potpukovnik policije Dejan Stević, kamere imaju mogućnost da snime čak devet različitih prekršaja.

To su:

- nepropisno korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

- nekorišćenje sigurnosnog pojasa

- prolazak kroz crveno svetlo na semaforu

- preticanje preko pune linije

- preticanje kolone vozila preko pune linije (nasilnička vožnja)

- kretanje u kontra smeru

- nepropisno parkiranje

- prekoračenje trenutnih brzina i prekoračenje prosečne brzine kretanja

Pominje se i vožnja neregistrovanog vozila, ali to već radi godinama unazad na većini kamera koje služe za video nadzor saobraćaja, pa će ova opcija biti dostupna čim se sistem poveže.

Autor: Iva Besarabić