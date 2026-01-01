PRVE BEBE ROĐENE SU NOĆAS U KBC 'DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ' Ovo porodilište prethodne godine oborilo je svoj rekord, a za 2026. su povećali kapacitete i spremili važan novitet (FOTO+VIDEO)

Dve bebe rodile su se tačno u ponoć u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC "Dr Dragiša Mišović". Bebe su se rodile u isto vreme u 00.00. Reč je dečaku i devojčici, a bebe i mame su dobro.

Naime, u prvoj sekundi nakon ponoći na svet je došao dečak David, a za njim je došla na svet i Lira. U ovom porodilištu se protekle godine rodio rekordan broj beba.

David i Lira doneli su radost kako roditeljima, tako i zaposlenima u ovom porodilištu kojima je godina počela radno, ali i na najlepši način.

Doktorka iz KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" Draga Stevančević izjavila je da je ta bolnica dočekala čak 4.600 beba tokom prošle godine i izjavila da je to rekord te bolnice.

- Zaista impozantan broj, zahvaljujući i znanju i radu i organizaciji celokupnog kolektiva - rekla je Stevančević.

Izjavila je da su sve bebe koje su rođene tokom novogodišnje noći dobro, kao i majke.

Uigrani tim na čelu sa upravnicom bolnice za ginekologiju i akušerstvo dr Slađanom Mihajlović čini porodilište Dr Dragiša Mišović prvim izborom većine budućih roditelja.

I u Novoj godini nastavljaju da rade predano i posvećeno.

- Imaćemo lepih noviteta kao pratnja i potpora svemu ovome što se do sada dešavalo, a to je da ćemo u toku ove godine omogućiti da u jednom delu porodilišta postoji apartman za prisustvo tate, partnera, u toku porođaja trudnice kao podrška tokom najlepšeg događaja u životu jedne žene - kazala je Stevančević.

Porodilište Dr Dragiša Mišović poseduje najsavremeniju opremu i modernu aparaturu koja omogućava najbolju negu i zbrinjavanje čak i prevremeno rođenih beba.

- U poslednje vreme možemo da zbrinemo i prevremeno rođene bebe, što je veoma važno. Primenjujemo i neinvazivnu mehaničku ventilaciju - rekla je dr Tijana Jovanović, neonatolog pedijatar.

Kako je rekla, u poslednjih godinu dana imali su 101 bebu koja je zahtevala tu potporu, a samo 16 od njih je moralo da bude transportovano u drugu ustanovu.

Uz želju da ove godine premaše broj rođenih beba porodilište Dr Dragiša Mišović povećalo je svoje kapacitete.

Vidović obišla prvorođene bebe i roditeljima dodelila vaučer od 300.000 dinara Zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović obišla je danas KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje", gde su se prve bebe u ovoj godini rodile neposredno posle ponoći i istakla da im je grad Beograd obezbedio poklon čestitku od 300.000 dinara. Vidović je na konferenciji za medije rekla da je grad i ovu godinu započeo radno, obilaskom prvorođenih beba u beogradskim porodilištima. "Ovaj prvi januar počinjemo radno, kao i prošle godine, obilaskom prvorođenih beba u gradu Beogradu. U bolnici 'Dragiša Mišović' rodio se prvo dečak David, a zatim devojčica Lira", rekla je Vidović, prenosi Tanjug.

Autor: Pink.rs