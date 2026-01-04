PORUKA PATRIJARHA NA VELIKI PRAZNIK: Ne možemo biti jedno među sobom ako nismo jedno sa Bogom

Patrijarh srpski Porfirije načalstvovao je danas, na praznik Oci, svetom liturgijom u crkvi Svetog Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković, a u besedi je istakao da je Bog uvek sa nama i da ne možemo biti jedno među sobom ako nismo jedno sa Bogom.

Patrijarh je pročitao odeljak iz Jevanđelja po Mateju u kome je izloženo porodično stablo Gospoda i naveo da je poruka tog odlomka iz Jevanđelja da je Bog uvek s nama i uvek na našoj strani.

- Međutim, mi dobro znamo da smo često na suprotnoj strani u odnosu na Njega i znamo da slobodno odlučujemo da budemo na suprotnoj strani od njega. Pa kad smo na suprotnoj strani od njega, zar treba da se čudimo što smo međusobno suprostavljeni, što nemamo mesta u duši i u srcu, jedni za druge, što smo isključivi jedni u odnosu na druge, što gonimo jedni druge, što vidimo jedni druge kao neprijatelje i protivnike?! - naveo je patrijarh.

Dodao je da je Gospod uvek s nama i uvek na našoj strani, da nas ne ostavlja i da je dovoljno samo da prepoznamo da smo pali i da razumemo da to nije normalno stanje, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

- Vraćajući se Bogu, vraćamo se sebi i jedni drugima. Ne možemo biti jedno među sobom ako nismo jedno sa Bogom. Ne možemo zagrliti jedni druge ako naša duša i naše srce nije zagrlilo Gospoda - istakao je patrijarh.

Patrijarhu Porfiriju su sasluživali episkopi moravički Tihon i lipljanski Dositej, protojereji-stavrofori Branko Topalović, Milojko Topalović, Radič Radičević i Božo Bakajlić, protojerej Vojislav Kostić, protonamesnici Milan Marić i Igor Lukić, jereji Petar Bakajlić, Nikola Mićaković i Miroslav Mitrović, novorukopoloženi jerej Milojko Topalović, protođakoni Dragan Radić i Radomir Vrućinić, đakoni Vasilije Perić i Dražen Kragić.

Na praznik Oce u crkvi u naselju Medaković okupili su se mnogobrojni mališani koji su se na kraju bogosluženja družili sa patrijarhom.

Patrijarh je danas rukopoložio đakona Milojka Topalovića u čin sveštenika.

Autor: S.M.