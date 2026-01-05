AKTUELNO

Društvo

Drama na Dubašnici: Jedno lice zavejano, akcija spasavanja u toku

Izvor: Informer, Foto: Foto: Gosrka služba spasavanja ||

Usled sneznih nanosa i loših vremenskih uslova, na dvadesetak kilometara od prvog objekata na Dubasnici jedno lice je ostalo zavejano u smetovima bez hrane i vode.

Nadležne službe iz Bora odmah su krenule u akciju spasavanja ali usled otežanih uslova i nepristupačnog terena još uvek se nije stiglo do mesta gde je osoba ostala u smetovima.

Akcija spasavanja je i dalje u toku u kordinaciji Ministarstva unutrasnjih poslova, Vatrogasno spasilačke jedinice bataljona Bor, Gorske službe spasavanja i ekipa Javnih komunalnih preduzeća iz Bora sa svojom mehanizacijom.

Autor: D.Bošković

#Akcija

#dubasnica

#spasavanjje

#u toku

POVEZANE VESTI

Politika

U pripravnosti svi kapaciteti sistema odbrane i spasavanja u slučaju ekstremnih vremenskih uslova

Društvo

LEDENA KIŠA, SNEG I SUSNEŽICA PRAVE MUKE VOZAČIMA Putari od rane zore posipaju puteve: Bilo je baš gadno

Svet

Turisti na aerodromima u Dubaiju proživljavaju pakao: 'Ovde smo stisnuti kao životinje, niko nam ništa ne govori, nisu nam obezbedili ni hranu za decu

Društvo

Moguće kašnjenje letova na beogradskom aerodromu: Oglasili se iz Er Srbije, evo šta možete da očekujete u toku dana

Hronika

EKIPA HITNE BILA NEMOĆNA DOK NISU STIGLI VATROGASCI Noćna drama u Kragujevcu: Ostao priklješten u smrskanom automobilu, kuka za vuču mu se zarila u vr

Društvo

Drama na jezeru kod Čačka: Akcija spasavanja sedam osoba u toku, među njima ima i dece