Drama na Dubašnici: Jedno lice zavejano, akcija spasavanja u toku

Usled sneznih nanosa i loših vremenskih uslova, na dvadesetak kilometara od prvog objekata na Dubasnici jedno lice je ostalo zavejano u smetovima bez hrane i vode.

Nadležne službe iz Bora odmah su krenule u akciju spasavanja ali usled otežanih uslova i nepristupačnog terena još uvek se nije stiglo do mesta gde je osoba ostala u smetovima.

Akcija spasavanja je i dalje u toku u kordinaciji Ministarstva unutrasnjih poslova, Vatrogasno spasilačke jedinice bataljona Bor, Gorske službe spasavanja i ekipa Javnih komunalnih preduzeća iz Bora sa svojom mehanizacijom.

