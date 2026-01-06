SRBI SLAVE BADNJE VEČE: Nestvarni kadrovi širom Srbije obilaze društvene mreže! Pogledajte kako je u Beogradu, Užicu, Čačku... (VIDEO+FOTO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Srbija slavi Badnje veče! Ispred crkava u brojnim gradovima već gore badnjaci!

U porti pravoslavnog hrama Svetog Uspenja u Svetosavskoj ulici u Zrenjaninu u prisustvu velikog broja vernika, badnjak je sa sveštenstvom upalio gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura.

Plamen badnjaka izdigao se visoko prema nebu, a obredi paljenja Badnjaka obaviće se i u pravoslavnim hramovima u stambenim naseljima Bagljaš i Zeleno polje, ispred Ruske crkve i u mestu Klek kraj Zrenjanina.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Ispred crkve Svetog Đorđa, više stotina Užičana, zaigralo je kolo oko vatre badnjaka.

I vernici u Pančevu su se posle liturgije okupili ispred Svetouspenskog hrama i zapalili badnjak.

U čačanskom naselju Atenica u porti hrama Svete mučenice Marine vije se plamen vatre badnjaka. Okupljeni slave Badnje veče uz posne đakonije a primetan je veliki broj mladih.

Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović

Veličanstven prizor se pruža i sa brda Ljubića.

Paljenje badnjaka okupilo je ceo Čačak da uz svetlost vatre badnjaka dočekaju Božić.

- Vatra badnjaka greje dušu, povezuje nas sa precima, sa verom i obasjava nam put - poručuju Čačani.

Autor: D.Bošković

