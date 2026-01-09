Komemoracija u Martinjiju za žrtve tragedije u Kran-Montani! Trifunović: Tuga koju osećamo ne poznaje granice i ujedinjuje naše narode u žalosti i saosećanju (FOTO+VIDEO)

U gradu Martinjiju održana je zvanična komemoracija povodom tragičnog požara koji je nedavno pogodio mesto Kran-Montana, u kojem su povređena cetiri državljana Republike Srbije i tragično je nastradao Stefan Ivanović.

Republiku Srbiju na komemoraciji je predstavljao ambasador u Švajcarskoj Ivan Trifunović, koji je u ime države Srbije odao poštu stradalima i izrazio duboko saučešće porodicama žrtava i bio jedini član diplomatskog kora koji se u okviru zvaničnog programa obratio medijima.

Skupu su prisustvovali najviši predstavnici Švajcarske, predvođeni predsednikom Švajcarske Gi Parmelanom, kao i francuski predsednik Makron, italijanski predsednik Matarela, veliki vojvoda Luksemburga Anri i drugi zvanicnici. Prisutni su bili i brojni članovi diplomatskog kora, predstavnici međunarodnih organizacija, kao i verski i humanitarni lideri.

Na kraju ceremonije, u delu izdvojenom za obraćanje medijima, prisutnima se najpre obratila evropska komesarka za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Hađa Labib, nakon čega je govor održao ambasador Republike Srbije Ivan Trifunović, a potom i švajcarski ministar spoljnih poslova Ignasio Kasis.

Ambasador Trifunović je tom prilikom istakao:

„U ime naroda i Vlade Republike Srbije želim da izrazim najdublje saučešće porodicama svih žrtava tragičnih događaja u Kran-Montani. Ova tragedija je duboko pogodila Srbiju, naročito imajući u vidu da su među stradalima bili i državljani Srbije. Tuga koju osećamo ne poznaje granice i ujedinjuje naše narode u žalosti i saosećanju.

Posebnu počast želim da odam Stefanu Ivanoviću, koji je izgubio život pokušavajući herojski da spase druge. Njegova izuzetna hrabrost, nesebičnost i humanost predstavljaju najviše vrednosti kojima svi težimo. Njegova žrtva neće biti zaboravljena.

Želim da izrazim i iskrenu zahvalnost švajcarskim vlastima, službama hitne pomoći, spasilačkim ekipama, medicinskom osoblju i svim prvim responderima koji su u najtežim trenucima delovali profesionalno, predano i saosećajno. U ovim teškim vremenima, Srbija stoji u punoj solidarnosti sa Švajcarskom i sa svim porodicama pogođenim ovim ogromnim gubitkom.

Posebno mesto u sećanju zauzima Stefan Ivanović, mladić koji je tokom požara pokazao izuzetnu hrabrost i izgubio život spasavajući druge. Njemu u čast je dan ranije u Kran-Montani održana posebna komemoracija, kojoj su prisustvovali lokalni zvaničnici, predstavnici kantonalnih vlasti, građani, kao i članovi srpske i švajcarske zajednice."

Skupovi u Martnjiju i Kran-Montani protekli su u znaku dostojanstva, solidarnosti i zajedničkog saosećanja, potvrđujući bliskost Srbije i Švajcarske u trenucima duboke tragedije.

Autor: Marija Radić