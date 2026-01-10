TEMPERATURE ĆE IĆI I DO -15! Ponovo stižu LEDENI DANI, evo kada i gde će biti najhladnije

Jučerašnje jutro bilo je najhladnije od početka zime. Temperatura je opala na -18 stepeni, ali je tokom dana vrlo brzo otoplilo i temperature su u mnogim predelima osim u Vojvodini i na višim planiama prešle u plus, bile su i do 5 stepeni.

Sjenica je ujutro sa -18 bila najhladnija u Srbiji, a tokom dana bilo je toplje za 22 stepena i temperatura je dostigla 4°C.

Današnje jutro u većem delu Srbije toplije je za 10-15 stepeni u odnosu na jučerašnje jutro i kreću se oko 0 stepeni.

Trenutne temperature kreću se od 0 do 3, u Beogradu je 1°C. Zlatibor meri -1, Kopaonik -2, Sjenica 0°C. Najhladnije je na severu Vojvodine, temperature su -4°C.

U Vojvodini danas suvo, ali i ledeno i najhladnije u Srbiji. U ostalim predelima oblačno, povremeno sa snegom, u nižim predelima na jugu, jugoistoku i istoku Srbije sa kišom i susnežicom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije i na planinama jak.

Maksimalna temperatura biće od 0 do 5 stepeni, na severu Vojvodine do -2.

Srbiju će od sutra zhvatiti novi talas veoma hladnog vazduha sa severa, pa se očekuju ledeni dani.

U Vojvodini i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini u nedelju suvo. U ostalim predelima Srbije oblačno, povremeno sa snegom.

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar.

Ledeni dan.

Jutarnja temperatura od -9 na severu do -1 na jugu Srbije, maksimalna dnevna od -4 do 0°C. Temperatura u Beogradu od -6 do -4°C.

U ponedeljak ujutro vedro i ledeno. Jutarnja temperatura biće od -11 na severozapadu do -4 na istoku i jugoistoku Srbije, na Pešteru lokalno i niže, a maksimalna dnevna biće u minusu i biće od -4 do 0°C.

Tokom dana biće uglavnom pretežno sunčano.

U utorak ledeno jutro, naročito na jugu i jugoistoku, dok će na severu otopliti. Jutarnja temperatura biće od -14 na jugoistoku do -4 na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini. Na Pešteru još hladnije, u Sjenici i do -16 stepeni.

Tokom dana otopljenje, ponegde i slabe padavine.

Od srede osetno toplije, čak će i jutarnje temperature biti u plusu.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/